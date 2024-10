Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gestiegen. Sie haben damit einen Teil der Verluste der vergangenen Woche wieder wettgemacht. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember legte am Nachmittag um 1,16 Dollar auf 74,22 Dollar zu. Der Preis für ein Barrel zur Lieferung im November kletterte um 1,28 Dollar auf 70,51 Dollar.

In der vergangenen Woche waren die Ölpreise noch kräftig gefallen, nachdem deutlich wurde, dass Israel wohl keine Ölanlagen im wichtigen Förderland Iran angreifen dürfte. So hatte Brent-Öl zu Beginn der vergangenen Woche noch knapp 80 Dollar gekostet. Die Kämpfe im Libanon gehen aber weiter. Israels Militär weitet den Krieg im Libanon auf Finanzeinrichtungen der proiranischen Hisbollah aus, die ein wichtiger Machtpfeiler der Schiiten-Miliz sind. Die Ölpreise legten daher zu.