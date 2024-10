GLobale Arthur D. Little Studie zeigt Chinas Aufstieg zum Leitmarkt der Autoindustrie (FOTO)

München (ots) - Die Strategie- und Innovationsberatung Arthur D. Little

veröffentlicht ihre Analyse "Future of Automotive Mobility 2024", welche den

Stand der Megatrends - connected, autonom, shared und electric - in wichtigen

Märkten rund um den Globus analysiert. Grundlage der Analyse sind die

Befragungsergebnisse von über 16.000 Verbrauchern in 25 Staaten.



In den vergangenen Jahren hat sich die Volksrepublik China und die dortige

Autoindustrie zu einem Vorreiter rund um die Mobilitätstrends von morgen

entwickelt. Eine Expansion chinesischer Hersteller nach Europa ist zunehmend

erkennbar. Die Arthur D. Little Analyse zeigt auf, dass die Offenheit

europäischer Käufer gegenüber chinesischen E-Fahrzeugen stark von der aktuellen

Automarke der Befragten abhängt: So war die Wechselbereitschaft etwa bei

europäischen Kunden von Kia (81 %), Hyundai (80 %) und Toyota (71 %) deutlich

höher als bei Besitzern europäischer Marken wie Skoda (39 %), Renault (49 %)

oder Volkswagen (57 %). Die Akzeptanz für den Kauf chinesischer E-Fahrzeuge ist

weltweit - aber besonders in den Schwellenländern - inzwischen groß. Unter der

Annahme identischer Lebenszykluskosten ist das Batteriefahrzeug global mit 48 %

inzwischen zur ersten Präferenz für einen zukünftigen Neuwagenkauf geworden,

lediglich 14 % liebäugeln mit dem Kauf eines reinen, nicht elektrifizierten

Verbrenners. Zweifel an der Langlebigkeit der Batterie sind der am häufigsten

genannte Vorbehalt gegen den Kauf eines reinen E-Fahrzeugs.





