DHL Group: Weihnachtsgeschäft voraus!

Bei der DHL Group (ex Deutsche Post) steht das potenziell starke Weihnachtsgeschäft vor der Tür. Auch die Analysten sind für die Aktie positiv gestimmt und auch saisonal und zyklisch sieht es bis Jahresende sehr gut aus. Charttechnisch notiert die Aktie an einem wichtigen Unterstützungsniveau, so dass jetzt eine Discount Call Position auf die Aktie der DHL Group eröffnet wird (WKN: MJ1R0L). Mit diesem Discount Call Optionsschein von Morgan Stanley lässt sich aktuell eine Seitwärtsrendite von +31,58% (oder: +47,63% p.a.) erzielen.