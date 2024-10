ATOBU setzt auf Qualität und Mitarbeiterentwicklung (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dinslaken (ots) - Maximale Skill-Entwicklung und vielfältigeKarrieremöglichkeiten treten in der hektischen Online-Marketing-Branche häufigin den Hintergrund. In vielen Agenturen sind Leistungsdruck, Überstunden undunterdurchschnittliche Bezahlung an der Tagesordnung - nicht jedoch bei derATOBU GmbH. Als Vorreiter in der Mitarbeiterbindung setzt GeschäftsführerSebastian Schaulies auf Innovation, Gemeinschaft und Wertschätzung. WasMitarbeiter von einer Anstellung in seiner Agentur erwarten dürfen, erfahren Siehier.Arbeitnehmer wünschen sich ein wertschätzendes Arbeitsumfeld - im Agenturbereichbleibt dieser Wunsch allerdings häufig unerfüllt. Zu viele Agenturenverschleißen junge, motivierte Fachkräfte, die sich gerade erst in der Branchezurechtfinden wollen. Dabei liegt der Fokus oft auf der Quantität der erledigtenProjekte, während die Qualität in den Hintergrund rückt. Der Unmut derArbeitnehmer steigt entsprechend. "Die Fluktuation in der Branche ist sehrhoch", berichtet Sebastian Schaulies, Geschäftsführer der ATOBU GmbH. "Immermehr Arbeitnehmer fühlen sich nicht fair behandelt und verlassen nach wenigenProjekten bereits die Agentur. Sie suchen nach einem Arbeitgeber, der ihreQualitäten wertschätzt und ihre Fähigkeiten fördert. Es ist an der Zeit, dassdie Agenturwelt aus dem Hamsterrad des Quantitätszwangs aussteigt, um wertvolleMitarbeiter nicht zu verlieren.""Die Mitarbeiter sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens - und ebenso solltensie auch behandelt werden", erklärt der Experte weiter. "Es gilt also, ihnen einArbeitsumfeld zu bieten, das ihren Ansprüchen gerecht wird." Genau das bietetSebastian Schaulies mit ATOBU: Hier steht das Wohl der Mitarbeiter an ersterStelle. Transparenz, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit - nach diesen Grundsätzenschafft er für seine Mitarbeiter ein Arbeitsumfeld, das Qualitätsarbeit undpersönliches Wachstum ermöglicht. "Unsere Mitarbeiter sind unsere Diamanten",erklärt er. "Unsere Aufgabe ist es, sie zu schleifen, damit sie mit ihrenLeistungen in unserer Agentur brillieren können." Gemeinsam mit seinem Teamunterstützt er Betriebe rund ums Haus dabei, sichtbar zu werden. Um auchweiterhin für seine Kunden beste Ergebnisse zu generieren, ist das Unternehmenaktuell auf der Suche nach neuen Mitarbeitern.Karrierechancen und Weiterbildung: So überzeugt ATOBUIhrem Ziel, der beste Arbeitgeber der Branche zu werden, kommt ATOBU schon jetztnach: Dazu bietet Sebastian Schaulies neben einem attraktiven Gehalt unddiversen Zusatzleistungen wie der betrieblichen Altersvorsorge undGesundheitsprogrammen sowie vielfältigen Karrieremöglichkeiten ein