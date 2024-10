Pasinex gibt Unterzeichnung von Options- und Kaufabkommen bekannt

Über das Konzessionsgebiet

Die Region Yahyalı-Develi ist die wirtschaftlich bedeutsamste in Carbonat enthaltene Pb-Zn-Region in der Türkei. Die Bergbauaktivitäten bei diesen Lagerstätten begannen in der Bronzezeit, wurden von den Römern fortgesetzt und dauern bis zum heutigen Tag an. In dieser Region gibt es über 50 bekannte Pb-Zn-Vorkommen. In den meisten dieser Betriebe wird der Bergbau im Allgemeinen von lokalen Eigentümern in oberflächennahen Tiefen (0 bis 50 m) betrieben, wobei nur sehr wenige Bohrungen durchgeführt und moderne Explorationstechniken eingesetzt werden (Mineral Resources of Türkiye).

Die Konzession Sarikaya (was auf Türkisch „gelber Fels“ bedeutet) erstreckt sich über 660 ha und liegt etwa 40 km östlich der Stadt Develi in der Provinz Kayseri, etwa 40 km östlich der Zn-Pb-Mine Delikkaya und 30 km nordöstlich der Mine Saim Budin. Bei der Mine Delikkaya wurden bis dato geschätzte 2,7 Millionen t mit 40 % (Zn + Pb) produziert (Zn > 25 %). Die Zn-Pb-Mine Saim Budin ist seit 1945 in Produktion. Die Goldmine Öksüt von Centerra, die 2007 entdeckt wurde, ist in der Nähe der Stadt Develi in Betrieb. Diese erfolgreichen Betriebe haben zum Aufbau einer umfassenden Bergbauinfrastruktur und zum Verständnis der lokalen Bevölkerung für die Mineralienindustrie geführt.

Sarıkaya verfügt über eine Betriebskonzession, die am 3. September 2019 erteilt wurde und bis 3. September 2029 gilt. Die Produktionsgenehmigung wurde Anfang 2024 erteilt. Zwischen 1980 und 1990 wurden im Konzessionsgebiet Sarikaya geschätzte 20 bis 30 t hochgradiges Zinkcarbonatmaterial produziert. Seither wurden 15 Jahre lang keine Abbau- oder Explorationsarbeiten im Konzessionsgebiet durchgeführt. Die Arbeiten in der Konzession wurden im Jahr 2024 nach der Erteilung der Produktionsgenehmigung wieder aufgenommen. Im Jahr 2024 wurde ein etwa 180 m langer Explorationsstollen eröffnet, da unterhalb des Zinkcarbonatvorkommens Zinksulfid mit Gehalten zwischen 30 und 35 % Zink vorgefunden wurde. Diese Mineralisierung wurde 5 bis 10 m unterhalb der Oberfläche entdeckt. Etwa 550 t hochgradiges Zinksulfidmaterial wurden in den letzten sechs Monaten mit eingeschränkten und traditionellen Abbaumethoden von einem kleinen Team von fünf bis sieben Bergleuten gefördert. Sarikaya befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur, einschließlich Straßen und Stromleitungen. Es ist davon auszugehen, dass der gesamte Bergbau in Zukunft im Untertagebau erfolgen wird, wodurch die Größe der Betriebe verringert wird.

Seite 2 ► Seite 1 von 5