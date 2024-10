VCI Global ernennt Victor Lee zum Executive Director

KUALA LUMPUR, Malaysia, 21. Oktober 2024 - VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) („VCI Global“ oder das „Unternehmen“), eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Expertise in den Bereichen Beratung, Fintech, KI, Robotik und Cybersicherheit, freut sich, die Ernennung ihres neuen Executive Directors, Victor Lee, ab dem 1. November 2024 bekannt zu geben. Dieser strategische Wechsel soll die Führung des Unternehmens stärken und es besser auf die sich entwickelnde Geschäftswelt und die zukünftige Strategie ausrichten.

VCI Global freut sich, Herrn Victor Lee als Executive Director im Vorstand willkommen zu heißen, der Marco Baccanello nachfolgt. Herr Victor Lee ist ein erfahrener Private-Equity-Experte mit 28 Jahren Erfahrung in verschiedenen Anlageklassen, darunter Private Equity, Wachstumskapital, Leveraged Buyouts, notleidende Vermögenswerte, Risikokapital, Privatkredite und Kryptowährungen.

Herr Lee verbrachte die letzten 19 Jahre bei Franklin Templeton, einem führenden globalen Vermögensverwalter, wo er mehrere leitende Positionen im Bereich Private Equity und alternative Strategien innehatte. Als Managing Director spielte er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung neuer Initiativen im Bereich alternativer Investments und war Partner bei Templeton Private Equity Partners sowie Co-Leiter des Bereichs Private Equity für Nordasien. Während seiner Karriere bei Franklin Templeton war er maßgeblich an der Generierung von Deals, der Strukturierung und der Strategieentwicklung beteiligt, mit einem Schwerpunkt auf Nordasien, der Türkei und Zentralasien, wobei er auf ein umfangreiches Netzwerk und tiefgreifende Branchenressourcen zurückgreifen konnte.

Bevor er 2005 zu Franklin Templeton kam, arbeitete Herr Lee bei Mizuho Securities Asia Limited, CLSA Capital Partners und der UBS Group AG, wo er sich auf Private-Equity- und Leveraged-Buyout-Transaktionen in Asien konzentrierte. Nach seinem kürzlichen Ausscheiden bei Franklin Templeton in der zweiten Jahreshälfte 2024 gründete er Novacle Ventures Ltd., eine Firma, die sich auf notleidende und spezielle Situationen im globalen Investmentbereich spezialisiert. Darüber hinaus wurde Herr Lee zum stellvertretenden Vorsitzenden des Global Investment Fund ernannt, der Investmentplattform der World Trade United Foundation, einer beratenden NGO der Vereinten Nationen.