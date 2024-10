Globale Aktienmärkte im Minus: DAX und Dow Jones unter Druck

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 19.482,18 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,82%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 27.161,75 Punkten um 0,66% nachgibt. Der SDAX fällt um 0,79% und notiert bei 13.890,76 Punkten. Besonders stark trifft es den TecDAX, der mit einem Rückgang von 1,18% auf 3.392,25 Punkte den größten Verlust unter den deutschen Indizes hinnehmen muss. Auch auf der anderen Seite des Atlantiks sind die Märkte von einem negativen Trend geprägt. Der Dow Jones Industrial Average sinkt um 0,75% und steht bei 42.942,94 Punkten. Der S&P 500 zeigt sich etwas stabiler, verliert jedoch ebenfalls 0,44% und notiert bei 5.838,23 Punkten. Insgesamt spiegelt sich in den heutigen Kursentwicklungen eine allgemeine Unsicherheit an den Märkten wider, die sowohl die europäischen als auch die amerikanischen Indizes belastet. Die Anleger blicken gespannt auf die kommenden Wirtschaftsdaten und politischen Entwicklungen, die möglicherweise für neue Impulse sorgen könnten.Die DAX-Topwerte zeigen eine moderate Performance mit Fresenius, das um 0.87% zulegte, gefolgt von Porsche AG mit 0.42% und Rheinmetall mit 0.39%.Im Gegensatz dazu verzeichneten die DAX-Flopwerte erhebliche Verluste, angeführt von Sartorius Vz.mit einem Rückgang von -4.66%, gefolgt von Infineon Technologies mit -2.81% und Vonovia mit -2.80%.Im MDAX sticht TeamViewer mit einem Anstieg von 4.47% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 3.40% und Fresenius Medical Care mit 3.12%.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen, wobei Lanxess mit -3.48% den größten Verlust verzeichnet, gefolgt von Stabilus mit -3.36% und TAG Immobilien mit -3.33%.Im SDAX konnte Nagarro mit 3.12% die besten Werte erzielen, gefolgt von Suedzucker mit 2.02% und Draegerwerk mit 1.30%.Die Flopwerte im SDAX sind adesso mit -3.37%, TAKKT mit -3.47% und Verbio mit -4.34%, was auf eine schwache Marktperformance hinweist.Im TecDAX sind TeamViewer und HENSOLDT mit 4.47% und 3.40% die Spitzenreiter, während Nagarro mit 3.12% ebenfalls stark abschneidet.Die TecDAX-Flopwerte zeigen ähnliche Trends wie im DAX, mit Sartorius Vz. und Infineon Technologies, die beide signifikante Rückgänge von -4.66% und -2.81% verzeichnen.Im Dow Jones führt Boeing mit einem Anstieg von 2.89%, gefolgt von Unitedhealth Group mit 1.04% und Apple mit 0.20%.Die Flopwerte im Dow Jones sind von Intel mit -1.91%, Travelers Companies mit -2.37% und American Express mit -2.43% geprägt.Im S&P 500 sticht Kenvue mit einem Anstieg von 6.40% hervor, gefolgt von Boeing mit 2.89% und Fortinet mit 2.45%.Die Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Tendenzen, angeführt von ON Semiconductor mit -3.40%, Builders Firstsource mit -3.56% und Target mit -3.57%.