Kursverluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Montag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,57 Prozent auf 111,58 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 4,17 Prozent.

Einen klaren Grund für die deutlichen Kursabschläge gab es nicht. Die Präsidentin der regionalen Notenbank von Dallas, Lorie Logan, sprach sich für eine vorsichtige Lockerung der Geldpolitik aus. "Wenn sich die Wirtschaft so entwickelt, wie ich es derzeit erwarte, ist eine Strategie der schrittweisen Senkung des Leitzinses angemessen", sagte Logan in New York. Sie wiederholte damit frühere Aussagen.

Die US-Notenbank Fed hatte zuletzt den Leitzins im September um 0,50 Prozentpunkte reduziert. Auf der nächsten Sitzung Anfang November erwarten Anleger lediglich einen kleinen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte. Vor allem die zuletzt stark ausgefallenen Arbeitsmarktdaten sprechen gegen eine erneute große Zinssenkung./jsl/he