Schwarz Digits und Deutsche Bahn verkünden Gründung des DataHub Europe mit starken Medien- und KI-Partnern (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe,

und die Deutsche Bahn AG haben auf dem Digital-Gipfel 2024 der Bundesregierung

in Frankfurt am Main die Gründung der Plattform DataHub Europe bekannt gegeben.



Mit dem DataHub Europe haben die beteiligten Unternehmen eine Plattform

geschaffen, die Daten aus Industrie und Medienlandschaft zusammenführt,

aufbereitet und kuratiert. Diese hochqualitativen Daten werden Partnern

bereitgestellt, um KI-Modelle in einer sicheren Infrastruktur zu trainieren.

Ziel ist es, unternehmensspezifische KI-Lösungen schnell, sicher und

nutzenstiftend als "echte Werkzeuge" in vielfältigen Geschäftsanwendungen

einzubringen.







Bahn AG haben auf dem Digital-Gipfel 2024 der Bundesregierung die Gründung der

Plattform DataHub Europe bekanntgegeben. Mit dem DataHub Europe haben die

beteiligten Unternehmen eine Plattform geschaffen, die Daten aus Industrie und

Medien zusammenführt, aufbereitet und kuratiert. Diese hochqualitativen Daten

werden Industriepartnern bereitgestellt, um KI-Modelle in einer sicheren

Infrastruktur zu trainieren. Ziel ist es, unternehmensspezifische KI-Lösungen

schnell, sicher und nutzenstiftend als "echte Werkzeuge" in vielfältigen

Geschäftsanwendungen einzubringen.



Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr: "Mit dem DataHub

Europe wird eine entscheidende Lücke in der EU geschlossen, indem qualitativ

hochwertige Daten für das Training von KI bereitgestellt werden. Deutsche

Unternehmen und Akteure haben einmal mehr bewiesen, dass wir Innovation und

Umsetzungskraft vereinen können. Hier entstehen ein spannendes Ökosystem und

eine dringend benötigte Datenplattform, die das Training von KI-Modellen für

unsere Industrie auf die nächste Stufe hebt. Ich hoffe, dass diese Kooperation

Früchte trägt und viele weitere Partner diesem Vorbild folgen und sich

anschließen, um die digitale Zukunft Europas aktiv mitzugestalten."



Im DataHub Europe arbeiten zahlreiche Partner aus Industrie, Technologie,

Wissenschaft und Medien zusammen: Daten-Partner aus Industrie und

Medienunternehmen, darunter Frankfurter Allgemeine Zeitung und DvH Medien

(Wirtschaftswoche und Handelsblatt), stellen ihre Daten zur Verfügung. Klar

definierte Regeln und Mechanismen sorgen dafür, dass diese sensiblen Daten

ausschließlich zweckgebunden verwendet werden. "KI made in Europe" bedeutet

damit nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch, dass die Daten-Partner

die Souveränität über ihre Daten behalten und die Gewissheit haben, dass ihre

Daten sicher und vertrauenswürdig behandelt werden. Die Plattform- und Seite 2 ► Seite 1 von 2



Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, und die DeutscheBahn AG haben auf dem Digital-Gipfel 2024 der Bundesregierung die Gründung derPlattform DataHub Europe bekanntgegeben. Mit dem DataHub Europe haben diebeteiligten Unternehmen eine Plattform geschaffen, die Daten aus Industrie undMedien zusammenführt, aufbereitet und kuratiert. Diese hochqualitativen Datenwerden Industriepartnern bereitgestellt, um KI-Modelle in einer sicherenInfrastruktur zu trainieren. Ziel ist es, unternehmensspezifische KI-Lösungenschnell, sicher und nutzenstiftend als "echte Werkzeuge" in vielfältigenGeschäftsanwendungen einzubringen.Dr. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr: "Mit dem DataHubEurope wird eine entscheidende Lücke in der EU geschlossen, indem qualitativhochwertige Daten für das Training von KI bereitgestellt werden. DeutscheUnternehmen und Akteure haben einmal mehr bewiesen, dass wir Innovation undUmsetzungskraft vereinen können. Hier entstehen ein spannendes Ökosystem undeine dringend benötigte Datenplattform, die das Training von KI-Modellen fürunsere Industrie auf die nächste Stufe hebt. Ich hoffe, dass diese KooperationFrüchte trägt und viele weitere Partner diesem Vorbild folgen und sichanschließen, um die digitale Zukunft Europas aktiv mitzugestalten."Im DataHub Europe arbeiten zahlreiche Partner aus Industrie, Technologie,Wissenschaft und Medien zusammen: Daten-Partner aus Industrie undMedienunternehmen, darunter Frankfurter Allgemeine Zeitung und DvH Medien(Wirtschaftswoche und Handelsblatt), stellen ihre Daten zur Verfügung. Klardefinierte Regeln und Mechanismen sorgen dafür, dass diese sensiblen Datenausschließlich zweckgebunden verwendet werden. "KI made in Europe" bedeutetdamit nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch, dass die Daten-Partnerdie Souveränität über ihre Daten behalten und die Gewissheit haben, dass ihreDaten sicher und vertrauenswürdig behandelt werden. Die Plattform- und