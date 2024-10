Rückzahlung von Corona-Soforthilfe am VG Karlsruhe abgewendet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Lahr (ots) - Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer hat erneut ein positives Urteil imZusammenhang mit Forderungen nach Rückzahlungen von Corona-Soforthilfe inBaden-Württemberg erstritten. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe hat den Widerruf-und Erstattungsbescheid sowie den Widerspruchsbescheid der LandeskreditbankBaden-Württemberg gegen ein Unternehmen aus Karlsruhe mit Urteil vom 11. Oktober2024 aufgehoben. Die Urteilsbegründung liegt noch nicht vor. In der mündlichenVerhandlung war jedoch zu erkennen, dass das Gericht den Zweck für dieCorona-Soforthilfe als nicht hinreichend bestimmt ansah. Daher wäre der Widerrufaufgrund Zweckentfremdung der Corona-Soforthilfe nicht stichhaltig. Und daskönne nicht zu Lasten des Unternehmens ausgelegt werden (Az.: 14 K 2955/23). DasGericht hat die Berufung gegen das Urteil zugelassen.Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer betrachtet das Urteil als bedeutenden Erfolg fürdie von der Corona-Krise betroffenen Unternehmen und Selbstständigen. Es dientals wegweisendes Signal für weitere Verfahren im Zusammenhang mit derCorona-Soforthilfe. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer empfiehlt vonRückzahlungsbescheiden betroffenen Unternehmen, sich juristisch im Online-Check(https://www.dr-stoll-kollegen.de/news-urteile/verwaltungsrecht/erneuter-erfolg-fuer-dr-stoll-sauer-rueckzahlung-von-corona-soforthilfe-am-vg-karlsruhe-abgewendet#paragraph--id--18698) beraten zu lassen. Weitere Informationen zum ThemaCorona-Soforthilfen(https://www.dr-stoll-kollegen.de/corona-soforthilfen-rechtsberatung) gibt esauf einer Spezialwebsite der Kanzlei.2023 kam es plötzlich zu Rückforderungen der Corona-HilfenDie Corona-Hilfen wurden während der Pandemie als schnelle und unbürokratischeUnterstützung für Unternehmen, Soloselbstständige und Freiberufler angekündigt.Damals versprach der Bundesfinanzminister Olaf Scholz, dass eine Rückzahlungnicht erforderlich sei. In Baden-Württemberg machten daraufhin über 250.000kleine und mittlere Unternehmen von dieser Hilfe Gebrauch. Nun stehen viele voreinem unerwarteten Problem. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer fasst die aktuelleLage zusammen und wirft einen Blick auf das Verfahren vor dem VerwaltungsgerichtKarlsruhe:- Viele Unternehmen sehen sich nun erneut in ihrer Existenz bedroht, da sie dieCorona-Hilfen teilweise zurückzahlen sollen.- Im vergangenen Jahr forderte das Land mehr als 60.000 Selbstständige undKleinunternehmen auf, den tatsächlichen Umfang ihrer Einnahmeausfälle währendder Lockdowns zu belegen, so der SWR.- Infolgedessen sind bereits hunderte Klagen bei den Verwaltungsgerichten inBaden-Württemberg eingereicht worden - die Zahl der Verfahren steigt weiter