Die Fed senkt die Zinsen, aber die (Anleihe-)Märkte heben die Zinsen an: Gold und die Anleihemärkte sind die großen Gegenspieler gegen die US-Notenbank und die hemmungslose Verschuldungs-Politik vor allem der USA. So steigen heute die Kapitalmarkt-Zinsen (Renditen) weiter deutlich an, die 10-jährige US-Staatsanleihe steigt auf 4,18%. Warum? Weil klar ist, dass die Verschuldungs-Orgie weiter geht, egal ob Harris oder Trump die Wahl gewinnt. Dazu eine US-Notenbank Fed, die offenkundig den politischen Auftrag hat, die Zinsen zu senken - komme was wolle. Die steigenden Renditen bringen die Aktienmärkte an der Wall Street heute unter Druck, nur der Nasdaq 100 hält sich, weil Nvidia weiter steigt (böse Zungen sprechen vom S&P 1, nicht mehr vom S&P 500)..

Das Video "Fed senkt Zinsen, Märkte heben sie an: Koalition Gold-Anleihemärkte! " sehen Sie hier..

Hinweise aus Video:

1. Marktgeflüster Teil 2 sehen Sie hier:

2. US-Staatsverschuldung: Das große Debakel im Überblick