ROUNDUP US-Verteidigungsminister sagt in Kiew neue Militärhilfe zu US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat bei einem Besuch in Kiew weitere Militärhilfen für die Ukraine im Wert von 400 Millionen US-Dollar (knapp 370 Millionen Euro) angekündigt. "Ich bin zum vierten Mal als Verteidigungsminister in die Ukraine …