VW-Lkw-Holding Traton mit besseren Geschäften als gedacht - Aktie zieht an

GAP-Minder schrieb 18.10.24, 12:27

Es ist doch eher unwahrscheinlich, dass die Autobauer so gehandelt haben, wie Du es beschrieben hast. Da das Motiv für ein solches Handeln aber vorliegt, glaube ich eher, dass man das Problem mit der Preisschraube lösen möchte. Verbrenner werden teurer gemacht und E-Autos billiger und dann kommt man auf die notwendigen Zulassungen. Bei VW wurde der ID3 gerade im Preis gesenkt, die entsprechenden Bestellungen kommen dann in 2025 zum Kunden.

Vielleicht wird man die Autokäufern auch noch rechtzeitig daran erinnern, dass die Spritpreise in 2 Jahren deutlich steigen werden, da die Kraftstoffe dann in den EU-Emissionshandel einbezogen werden. Das könnte zu einem Preisanstieg um 50 Cent/Liter führen und sollte bei einer Kaufentscheidung berücksichtigt werden…