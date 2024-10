Johnson & Johnson ist als sichere Dividendenaktie kaum zu übertreffen

Genau so einer Aktie wollen wir uns heute im Dividenden-Radar widmen, dem Ausnahme-Dividendenwert Johnson & Johnson (J&J). Die Aktie ist ein sogenannter "One Decision Stock", den man einmal kauft und langfristig hält, ohne die Notwendigkeit weiterer Entscheidungen. Diese Aktien zeichnen sich durch dauerhafte, starke Wettbewerbsvorteile und aktionärsfreundliches Management aus, die Anleger über die Zeit belohnen.

"Ich will nicht viele gute Investitionen, sondern einige wenige exzellente", hat der legendäre Investor Philip Fisher einmal gesagt. "Wenn beim Kauf einer Aktie alles richtig gemacht wurde, ist es fast nie an der Zeit, sie zu verkaufen."

Der Begriff wurde in den 1960er und 1970er Jahren in den USA durch die "Nifty Fifty"-Aktien wie Coca-Cola, Procter & Gamble und Johnson & Johnson populär. Diese Unternehmen haben das Vermögen der Anleger über Jahrzehnte vermehrt. "One Decision Investing" betont die Bedeutung der Kaufentscheidung:

Wenn man Aktien langfristig hält, ist die Qualität des Unternehmens entscheidend. Dies führt zu sorgfältigeren Kaufentscheidungen, da die langfristige Stabilität und das Wachstumspotenzial des Unternehmens von zentraler Bedeutung sind. Ziel ist es, Unternehmen zu identifizieren, die den Aktienwert über lange Zeiträume steigern, unabhängig von Marktschwankungen.

Johnson & Johnson hat sich als eines der beständigsten und stabilsten Unternehmen weltweit etabliert. Seit mehr als sechs Jahrzehnten hat der Pharma- und Konsumgüterkonzern Jahr für Jahr seine Dividende erhöht und gehört damit zu den sogenannten "Dividend Kings" – Unternehmen, die über 50 Jahre in Folge Dividendensteigerungen vorweisen können.

Aber ist J&J immer noch eine solide Wahl für Anleger, die auf der Suche nach einem verlässlichen Dividendenzahler sind? In dieser Kolumne werfen wir einen genaueren Blick auf die Dividendenhistorie, die finanzielle Stärke und die Wachstumsaussichten von Johnson & Johnson, um zu beantworten, ob die Aktie in einem Dividendenportfolio ihren Platz verdient.

Eine beeindruckende Dividendenhistorie

Wenn es um Dividendenstabilität geht, gehört Johnson & Johnson zu den besten Unternehmen auf dem Markt. Seit 62 Jahren hat das Unternehmen seine Dividende Jahr für Jahr gesteigert. Da können nur noch Ausnahmewerte wie Coca-Cola, die ihre Ausschüttungen ebenfalls 62 Mal in Folge erhöht haben oder Procter & Gamble (68 Mal), die wir uns im Dividenden-Radar vor vier Wochen angesehen haben, mithalten .

Die jüngste Erhöhung von J&J um 4,2 Prozent auf 1,24 US-Dollar pro Quartal zeigt, dass das Unternehmen weiterhin in der Lage ist, seine Dividendenpolitik beizubehalten. Die aktuelle Dividendenrendite von 3 Prozent liegt weit über dem Durchschnitt des S&P 500, der bei etwa 1,4 Prozent liegt. Für Anleger, die eine stabile und wachsende Einkommensquelle suchen, bietet J&J daher ein attraktives Renditepotenzial.

Johnson & Johnson ist auch ein erstklassiger Kandidat für langfristig orientierte Anleger, die auf einen sogenannten "Dividend Reinvestment Plan" (DRIP) setzen. Dabei werden die Dividenden automatisch in Aktien des Unternehmens reinvestiert, und so kann sich der Effekt der Zinseszinsen enorm auszahlen.

Die wiederholten Dividendenzahlungen und deren Reinvestition in zusätzliche Aktien tragen zur Vergrößerung der Position im Portfolio bei und bieten eine kontinuierliche Einkommenssteigerung. Warren Buffett, einer der erfolgreichsten Investoren der Geschichte, ist ein starker Verfechter dieser Strategie, die über Jahrzehnte hinweg zu enormen Vermögenssteigerungen führen kann.

Dividendenerwartungen durchgespielt

Nach der jüngsten Dividendenerhöhung kommt Johnson & Johnson auf jährliche Ausschüttungen von 4,96 US-Dollar. Die Erhöhung erfolgte zur Auszahlung Anfang Juni, es ist also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Ausschüttungen im Juni 2025 weiter erhöht werden. Analysten rechnen mit einer Aufstockung um 5 Cent pro Quartal auf 1,29 US-Dollar.

Die nächste Ausschüttung von 1,24 US-Dollar je Aktie steht am 10. Dezember 2024 an, der ex-Tag ist am 26. November, wie J&J am 15. Oktober angekündigt hat. Wer also vor dem 26. November die Aktie kauft, erhält innerhalb eines Jahres 5,06 US-Dollar an Dividenden ausgeschüttet. Bei einem aktuellen Kurs von 165,12 US-Dollar entspricht das einer hypothetischen Dividendenrendite von 3,1 Prozent.

Finanzielle Gesundheit und Dividendenstärke

Ein Grund, warum Johnson & Johnson als verlässlicher Dividendenzahler angesehen wird, ist seine starke finanzielle Position. Im Jahr 2023 generierte das Unternehmen einen freien Cashflow von etwa 18 Milliarden US-Dollar, was die ausgeschütteten Dividenden in Höhe von 11,8 Milliarden US-Dollar mehr als deckte.

Zusätzlich verfügt das Unternehmen über eine "Burggraben"-Bilanz mit 26 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und einer Netto-Schuldenlast von nur 7 Milliarden US-Dollar. Diese finanzielle Stärke bietet Johnson & Johnson genügend Flexibilität, um nicht nur seine Dividende fortlaufend zu zahlen, sondern auch in Wachstum und Innovation zu investieren.

In unsicheren wirtschaftlichen Zeiten ist es entscheidend, dass ein Unternehmen genug Cashflow generiert, um seine Verpflichtungen zu erfüllen und gleichzeitig seine Dividende aufrechtzuerhalten. J&J hat diese Fähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt, insbesondere angesichts der Herausforderungen, die das Unternehmen in den letzten Jahren durchlaufen hat – einschließlich Rechtsstreitigkeiten und der Abspaltung seiner Konsumgüter-Sparte Kenvue. Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Unternehmen stark und profitabel.

Ein Blick auf die langfristigen Wachstumschancen

Neben der soliden Dividendenpolitik ist es wichtig, auch die langfristigen Wachstumsaussichten von Johnson & Johnson zu betrachten. Nach der Abspaltung von Kenvue hat sich das Unternehmen darauf konzentriert, sein Kerngeschäft in den Bereichen Pharmazie und Medizintechnik weiter auszubauen.

Dies könnte sich als vorteilhaft erweisen, da beide Bereiche von hoher Innovationskraft und robusten Margen geprägt sind. Vor allem die Entwicklung neuer Medikamente, insbesondere im Bereich der Onkologie, gibt Anlass zu Optimismus. Analysten erwarten, dass das Unternehmen mit seiner robusten Pipeline, die innovative Therapien und Behandlungen umfasst, seine Umsätze in den kommenden Jahren weiter steigern kann.

Ein weiteres Plus für J&J ist die kontinuierliche Unterstützung durch institutionelle Investoren. Große Player wie Vanguard und BlackRock haben ihre Positionen in J&J im ersten Halbjahr 2024 aufgestockt, was als Zeichen des Vertrauens in das langfristige Wachstum des Unternehmens gewertet werden kann.

Die Rolle der Diversifikation

Für Anleger, die sich nicht ausschließlich auf ein Unternehmen verlassen möchten, bietet es sich an, J&J als "Anker" in ein breiter diversifiziertes Portfolio von Dividendenaktien aufzunehmen. Neben der Investition in solide Dividendenzahler wie Johnson & Johnson oder Procter & Gamble können Investoren ihre Anlagen diversifizieren, um ihr Einkommenspotenzial zu maximieren.

Dies ist beispielsweise möglich mit etwas riskanteren aber dafür höher rentierenden Unternehmen wie beispielsweise Torm (aus dem Radar vor drei Wochen) beziehungsweise mit Dividendenwachstumsaktien wie Broadcom (aus dem Radar von Anfang August) die wir uns bereits als Möglichkeiten für eine Diversifizierung angesehen haben. Ein breit aufgestelltes Portfolio kann so zur Risikominimierung beitragen, während das langfristige Wachstumspotenzial erhalten bleibt.

Risiken und Herausforderungen

Trotz der vielen positiven Aspekte gibt es auch Risiken, die bei einer Investition in Johnson & Johnson berücksichtigt werden sollten. Eines der Hauptrisiken für das Unternehmen besteht in den rechtlichen Herausforderungen, denen es sich in den letzten Jahren stellen musste. Von Produkthaftungsklagen bis hin zu Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit dem Opioid-Skandal und der Baby-Puder-Kontroverse, J&J war in zahlreiche Rechtsstreitigkeiten verwickelt, die potenziell hohe Schadensersatzzahlungen nach sich ziehen könnten.

Ein weiteres Risiko ist das wettbewerbsintensive Umfeld, in dem das Unternehmen agiert. In der Pharmabranche kommt es ständig zu Innovationen und technologischen Fortschritten, und J&J muss in erheblichem Maße in Forschung und Entwicklung investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das bedeutet, dass das Unternehmen weiterhin hohe Ausgaben für seine Forschungsabteilungen bereitstellen muss, um sicherzustellen, dass es in seinen Kernbereichen führend bleibt.

Zusätzlich könnte die starke Fokussierung auf den Pharmabereich nach der Kenvue-Abspaltung dazu führen, dass das Unternehmen stärker von regulatorischen Entscheidungen und der Preisgestaltung im Gesundheitswesen abhängig ist. In einem Umfeld, in dem politische Veränderungen die Kosten für Medikamente und Gesundheitsleistungen beeinflussen könnten, müssen Anleger auf mögliche Volatilität achten.

Fazit: Ist Johnson & Johnson eine gute Dividendenaktie?

Insgesamt bleibt Johnson & Johnson eine der stabilsten und verlässlichsten Dividendenaktien auf dem Markt. Mit einer Dividendenrendite von 3 Prozent und einer beeindruckenden Historie von 62 Jahren kontinuierlicher Dividendenerhöhungen bietet das Unternehmen Anlegern, die auf langfristiges Einkommenswachstum setzen, eine solide Option.

Die finanzielle Stärke von J&J und die Diversifizierung in wachsende Geschäftsbereiche wie Pharmazie und Medizintechnik tragen dazu bei, dass das Unternehmen auch in Zukunft in der Lage sein sollte, seine Dividende weiter zu erhöhen. Auch als "Anker"-Aktie in einem diversifizierten Dividenden-Portfolio bietet J&J eine gute Absicherung.

Gleichzeitig sollten Anleger die potenziellen Risiken nicht außer Acht lassen, darunter rechtliche Herausforderungen und die Abhängigkeit von Innovationen im Gesundheitssektor. Für langfristig orientierte Anleger, die auf stetiges Einkommen und die Wiederanlage von Dividenden setzen, bleibt Johnson & Johnson jedoch eine äußerst attraktive Option. Das Unternehmen hat bewiesen, dass es auch in schwierigen Zeiten widerstandsfähig ist und seinen Aktionären kontinuierlich Mehrwert bieten kann.

Passives Investment

Wer jetzt die J&J-Aktie kauft und damit auf ein passives Einkommen von 12.000 Euro jährlich kommen will, benötigt dafür (sollten unsere oben ausgeführten Erwartungen an die Dividendenerhöhung eintreten) bei 5,06 US-Dollar (4,65 Euro) Jahresausschüttung etwa 2581 Aktien des Unternehmens. Diese kosten aktuell 426.200 US-Dollar (392.000 Euro).

Zum Vergleich: Bei Hasbro im Dividenden-Radar der vergangenen Woche waren es dank der höheren Rendite etwa 309.000 Euro. Und bei den beiden anderen Dividenden-Königen Procter & Gamble und Coca-Cola sind es aktuell 511.000 beziehungsweise 437.000 Euro.

Übersicht zur Dividende von Johnson & Johnson*

Marktkapitalisierung: 396,7 Milliarden US-Dollar

Dividende erhöht: 62 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 62 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 62 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 6% p.a.

Zeitplan

15.10.2024: Dividendenankündigung

26.11.2024: Stichtag (Record Date)

26.11.2024: Ex-Tag

10.12.2024: Dividendenzahlung

* Quelle: Johnnson & Johnson, wallstreetONLINE.

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in US-Dollar 2028e 3,88e 6,38e 2027e 3,51e 5,77e 2026e 3,22e 5,31e 2025e 3,10e 5,11e 2024 2,97e 4,91 2023 3,00 4,70 2022 2,52 4,45 2021 2,45 4,19 2020 2,53 3,98 2019 2,57 3,75 2018 2,78 3,54

* Quellen: Johnson & Johnson, FactSet, wallstreetONLINE.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

