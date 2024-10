Sartorius Vz. - Aktie im Rampenlicht - 21.10.2024

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Sartorius Vz. in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +21,42 % bestehen.

Mit einer Performance von -4,38 % musste die Sartorius Vz. Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,11 % geändert.

Vor der Veröffentlichung vieler Unternehmenszahlen in dieser Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zum Wochenstart in Zurückhaltung geübt. Der Dax fiel im späten Handel im Sog der abtauchenden US-Börsen auf sein Tagestief und endete …

An den globalen Börsen herrscht heute ein düsteres Bild: Die wichtigsten Indizes verzeichnen Verluste, was die Unsicherheit der Märkte widerspiegelt. Anleger blicken gespannt auf kommende Impulse.

Zum Wochenstart hat der Dax Verluste gemacht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.460 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,0 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.Besonders unter …