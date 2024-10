Ban Ki-moon besucht Chery RIDE GREEN LIFE mit dem Tiggo 9 PHEV und wirbt für umweltfreundliches Reisen

Wuhu, China (ots/PRNewswire) - Am 20. Oktober besuchte Ban Ki-moon, der achte

Generalsekretär der Vereinten Nationen und Vorsitzende der Ban Ki-moon

Foundation, Wuhu, China, um an der groß angelegten RIDE GREEN LIFE von Chery

teilzunehmen, die Tausende von Teilnehmern anzog. Während der Veranstaltung kam

Herr Ban in einem Chery Tiggo 9 PHEV zum Veranstaltungsort und lobte dessen

innovative Praktiken im Bereich der neuen Energiefahrzeuge. Er hob hervor, dass

das grüne Radrennen für die Förderung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung

und die Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für den Umweltschutz von

Bedeutung ist. Darüber hinaus rief er zur globalen Zusammenarbeit auf, um den

grünen Wandel voranzutreiben und eine kohlenstoffarme Zukunft zu erreichen.



Über Chery





Die 1997 gegründete Chery Group ist in über 100 Ländern und Regionen weltweittätig und seit 21 Jahren in Folge der führende chinesische Pkw-Exporteur. In derFortune Global 500 Liste 2024 rangiert die Chery Group auf Platz 385. Chery waraußerdem einer von drei chinesischen Automobilherstellern, die in der vonFortune veröffentlichten "2024 China ESG Impact List" aufgeführt wurden.Cherys Produktpalette für den Export umfasst die Baureihen TIGGO, Arrizo und eQ,die die gängigsten Antriebsarten wie ICE, BEV und PHEV abdecken. Mit einemMarkenkern, der sich auf "Green, Technology, Family, and Companionship"konzentriert, bleibt Chery einer grünen und kohlenstoffarmen strategischenAusrichtung verpflichtet und beschleunigt seine Präsenz in neuen Bereichen wieneue Energie, intelligente Konnektivität, gemeinsame Mobilität, Plattformen undÖkosysteme.Chery setzt sich aktiv für das Gemeinwohl ein und beteiligt sich anverschiedenen globalen Initiativen wie Umweltschutz, gezielte Armutsbekämpfungund Bildungsspenden. So spendete Chery beispielsweise 6 Millionen Dollar zurUnterstützung des "Global Education Thematic Programme" der UNICEF und zeigtedamit sein Engagement, die soziale Verantwortung einer chinesischen Marke in derinternationalen Gemeinschaft wahrzunehmen.Chery wurde bereits fünfmal von SASAC und CICG als eines der "Top 20 BestOverseas Image Enterprises" ausgezeichnet. Im Kantar BrandZ Top 50 ChineseGlobal Brand Builders Report 2024 belegte Chery den ersten Platz in derKategorie Automobil. Chery sicherte sich erneut den Spitzenplatz alsbestplatzierte inländische Marke bei J.D. Power's 2024 China Initial QualityStudy (IQS). Nach dem ersten Platz im China Sales Satisfaction Index (SSI) undder China Automotive Performance, Execution, and Layout (APEAL) Studie ist diesder dritte große Erfolg der Marke im Jahr 2024.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2535869/1.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/ban-ki-moon-besucht-chery-ride-green-life-mit-dem-tiggo-9-phev-und-wirbt-fur-umweltfreundliches-reisen-302282077.htmlPressekontakt:Yanru Li,cheryinternational@mychery.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177210/5892000OTS: Chery Automobile Co., Ltd.