VERSES und Volvo Cars präsentieren Fortschritte bei selbstfahrenden Fahrzeugen im Bereich Fußgängersicherheit

VANCOUVER, British Columbia, 21. Oktober 2024 / IRW-Press / VERSES AI Inc. (CBOE:VERS) (OTCQX:VRSSF) („VERSES“ oder das „Unternehmen“), ein Unternehmen für kognitives Computing, das sich auf die nächste Generation von intelligenten Systemen spezialisiert hat, gab heute die ersten Ergebnisse der Kooperation mit dem Beta-Partner für Genius und die Veröffentlichung einer Studie bekannt, die von den Forschungsteams von Volvo Cars und VERSES gemeinsam verfasst wurde. Die Studie nutzt die Algorithmen von VERSES, um das Erscheinen von Fußgängern, Radfahrern oder Autos vorherzusagen, die hinter stehenden Fahrzeugen und hinter Objekten verdeckt sind. Dies ist ein Fortschritt gegenüber den derzeitigen Möglichkeiten der autonomen Fahrzeug-KI.

„Während die Automobilindustrie auf vollautonome selbstfahrende Autos zusteuert, stellt es ein signifikantes ungelöstes Sicherheitsrisiko dar vorherzusagen, wo unsichtbare Hindernisse wie Menschen oder Radfahrer auftauchen könnten oder in welche Richtung sie sich bewegen. Unserer Ansicht nach hält es die autonome Fahrzeugindustrie weltweit zurück, dass die gegenwärtigen autonomen Fahrsysteme diese Hürde nicht überwinden können. Volvo Cars genießt weltweites Ansehen für sein unerschütterliches Engagement für Fahrzeugsicherheit. Daher war die Firma der ideale Kooperationspartner für die Veranschaulichung, wie VERSES zur Lösung dieses Problems beitragen kann“, sagte Gabriel René, CEO von VERSES. „Wir sind davon überzeugt, dass dieses Forschungsprojekt mit Volvo Cars, Teil unseres Genius-Betaprojekts, einen erheblichen Fortschritt der Sicherheitsfunktionen autonomer Fahrzeuge demonstriert. Wir erwarten, dass das Forschungsprojekt den Weg für sicherere Straßen für Fußgänger, Radfahrer, Autos, Roboter und darüber hinaus ebnen wird.“

Die Studie mit dem Titel „Navigation under uncertainty: trajectory prediction and occlusion reasoning with switching dynamical systems“ [Fahren unter Unsicherheit: Routenvoraussage und Überlegungen zur Okklusion mit schaltdynamischen Systemen] kann auf der Website von VERSES oder auf Arxiv unter dem folgenden Link abgerufen werden: https://arxiv.org/html/2410.10653v1.

Die Studie erforscht eine Möglichkeit, die Bewegungsroute von Menschen, Tieren und Objekten vorherzusagen, die hinter stehenden Objekten wie geparkten Autos verdeckt sind, um den Fahrzeugen und den Fahrern zu helfen, diesen auszuweichen, falls die Personen unerwartet die Straße betreten. Die Forschungsarbeit stellt abgeschlossene Experimente vor, welche anhand des offenen Datensatzes von Waymo die Leistungsfähigkeiten darlegen. Die Ergebnisse veranschaulichen bedeutende Verbesserungen bei der Vorhersage, ob Tiere, Menschen und Objekte auf die Straße kommen - etwas, das den Fahrzeugen mit der derzeitigen KI nicht möglich war.

