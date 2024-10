US-Börsen uneinheitlich - Verbraucher verdrängen Rezessionssorgen

tja, was soll man sagen: ein goldener Herbst, im wahrsten Sinne des Wortes und auf allen Ebenen.Endlich spielt auch wieder das Wetter mit um sich draussen auszutoben und das nutze ich auch voll aus. Wer rastet, der rostet, also hab ich in letzter Zeit mal wieder den Rucksack gepackt und da war der gestrige Tag ein richtiges Highlight. Strahlende Sonne, eine tolle Tour von Tegernsee auf den Setzberg (das Kreuz oben im Bild)und nach 3 Stunden Schwitzen mit ca. 900 Höhenmeter eine wohlverdiente Rast im Wallberghaus mit einer ordentlichen Brotzeit und kühlem Radler. Mein Tisch ganz links im Bild. Da kann man wirklich nicht meckern:Und wenn man dann zum ersten Mal am Tag einen Blick ins Depot wirft, strahlt die Oktobersonne gleich nochmal etwas stärker.Wird einem schon unheimlich bei dem Verlauf - Indizes steigen als gäbe es tatsächlich überhaupt keine Probleme in der Welt. Na gut, soll mir recht sein, ich bin nunmal "drin" und lass mich treiben. Obwohl es für Neukäufe immer schwieriger wird, aber auch da find ich immer wieder was. Hab mir neulich ja diese ExlService gekauft, auch eine Accenture hab ich mir zurückgeholt. Hat mir schon beim Verkauf leidgetan - ab und zu darf man sich ja doch in eine Aktie verlieben. Die von Fernstudent erwähnten Allianz (seit 10 Jahren im Depot) und MüRü (seit ca. 8 Jahren dabei) machen natürlich viel Freude da höhergewichtet. Aber auch die ganzen REITs und BDCs entwickeln sich ganz passabel. Wobei ich bei 8-10-12% DR eigentlich schon froh bin, wenn die nicht fallen. Aber ein Sahnehäubchen Kursplus obendrauf schadet auch nicht. Dann ganz viele träge Dickschiffe, die plötzlich nach langer Zeit ein Lebenszeichen senden. IBM wurde ja schon erwähnt, aber auch Verizon, Nova Scotia, Cisco usw. in letzter Zeit recht erfreulich. Bei den Techs geht`s natürlich schon heftiger zu - eine ASML mal auf die Schnelle 20% tiefer, eine TSMC überrascht dann wieder positiv mit zweistelligem Sprung. Muss man aber einfach ertragen. Ölwerte und Tanker wiederum schwach auf der Brust, dafür Exoten wie Prysmian, Banco Latinoamericano, Credicorp oder KB Financial sture Gipfelstürmer.Alles in allem also eine schöne und beruhigende Entwicklung, welcher ich gelassen zuschaue. Ist ein tolles Gefühl wenn man sich nicht mehr täglich mit dem Blätterrauschen befasst, Q-Zahlen kommen und gehen im Laufe der Zeit - wichtig ist mir nur die langfristige Tendenz.Beim Depotaufbau muss ich jetzt aber eine kleine Rolle rückwärts machen. War ja eigentlich abgeschlossen aber jetzt kommt es doch anders. Meine Frau geht jetzt auch in Rente, arbeitet aber noch bis Ende 2025 und da kommt am Monatsende immer ein schöner Batzen aufs Konto. Ohne Zahlen zu nennen, aber so viel hatten wir noch nie in unserem Leben zur Verfügung.Werde natürlich nicht alles verprassen, sondern ab und zu noch einen Wert dazukaufen. Und da ich mein Soll bei Dividenden ja erreicht hab, kann ich mir erlauben auch was Langfristiges zu kaufen. Irgendwann soll das Depot ja vererbt werden und da sollen dann nicht nur HY drin sein.Werde versuchen das Konzept auch mit meinem Flaggenspleen zu kombinieren und hab da schon paar altbekannte Werte auf der WL: Halma (Sri Lanka), Borregaard (Norwegen - kein NBIM ohne NO) oder auch eine Hexagon aus Schweden. Falls es nicht einer unserer "Kleinen" aus dem hohen Norden wird (Surgical Science, Vitrolife usw.).Wie ersichtlich, da kommt jetzt wieder einiges an Arbeit auf mich zu - finde aber Börse und Verfolgen der Wirtschaftsnachrichten ist ein guter Ausgleich zu meinen körperlichen Aktivitäten (Haushalt+Wandern+Fahrrad). Macht auf jeden Fall Spaß und hält (hoffentlich) jung. Lasst Euch also überraschen.OK, mein Monatsabschluss kommt im Oktober etwas früher. Zum einen stimmt das Saldo schon jetzt nach nur 17 Tagen, zum anderen gehen so langsam die Vorbereitungen für Bali los.Wenn ich mir die Bilder anschaue die der Junior regelmässig schickt, wird es bestimmt ein unvergesslicher Urlaub.Schönen Tag allerseitsTimburg