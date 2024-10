Tenpay Global und TerraPay ermöglichen internationale Geldtransfers an mehr als eine Milliarde Weixin- und WeChat-Nutzer

SHENZHEN, China, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein weltweit führendes Unternehmen im grenzüberschreitenden Geldverkehr, hat eine strategische Partnerschaft mit Tenpay Global, der grenzüberschreitenden Zahlungsplattform von Tencent, die für ihre innovativen Finanzdienstleistungen über das Weixin-Ökosystem bekannt ist, angekündigt. Diese Zusammenarbeit ermöglicht internationale Überweisungen direkt an Weixin Pay-Nutzer in China und unterstreicht das Engagement von TerraPay, nahtlose, sichere und effiziente Überweisungslösungen anzubieten.

Die Weltbank geht davon aus, dass die weltweiten Überweisungen bis 2025 ein Volumen von 913 Milliarden Dollar erreichen werden, von denen ein erheblicher Teil in die Entwicklungsländer fließt. Als einer der größten Empfänger von Überweisungen weltweit hat China in den letzten Jahren schätzungsweise 53 Milliarden Dollar erhalten. Dies bietet TerraPay und Tenpay Global eine große Chance, die eingehenden Überweisungsströme innerhalb des Weixin Pay-Ökosystems zu nutzen.

Für viele Menschen, die Familie und Freunde in China haben, kann das Senden von Geld nach Hause mit Problemen wie langen Bearbeitungszeiten und begrenztem Zugang zu digitalen Zahlungsmöglichkeiten verbunden sein. Die Partnerschaft zwischen TerraPay und Tenpay Global zielt darauf ab, diese Herausforderungen zu bewältigen und eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Lösung für Millionen von Nutzern weltweit zu bieten, die mit ihren Angehörigen in einem der fortschrittlichsten digitalen Zahlungssysteme der Welt in Verbindung treten möchten.

Durch diese Integration können die Kunden von TerraPay ihren Nutzern ermöglichen, Geld direkt an über eine Milliarde Weixin- und WeChat-Nutzer in China zu senden und so von schnelleren und zuverlässigeren grenzüberschreitenden Transaktionen zu profitieren. Die Partnerschaft verbessert die Bequemlichkeit des digitalen Zahlungsverkehrs und gewährleistet ein nahtloses Erlebnis für die Nutzer. Laut unseren Untersuchungen nutzen etwa 82 % der chinesischen Bevölkerung digitale Wallets für alltägliche Transaktionen, sodass der strategische Schritt von TerraPay perfekt mit der zunehmenden Verbreitung mobiler Wallets einhergeht.