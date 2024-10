Pressestimme 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Koalitionsverhandlungen in Thüringen "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Koalitionsverhandlungen in Thüringen: "Unter dem Strich ist es für die CDU eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Bricht sie die Gespräche mit der Wagenknecht-Partei ab, muss sie in Kauf nehmen, einem …