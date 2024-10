Termine bis 4. November 2024

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE

CHE: Givaudan: Investor Field Trip (inkl. 23.10.)

CHE: Tecan: Capital Markets Day

GBR: InterContinental Hotels, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Sientific, Q3-Umsatz

NLD: Randstad, Q3-Zahlen

NOR: DNB, Q3-Zahlen

USA: Paccar, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:01 DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 10/24 11:00 EUR: Staatsschuld/BIP-Verhältnis 2023 (detailliert) 14:30 USA: Philadelphia-Fed-Dienstleistungsindex 10/24 16:00 USA: Richmond-Fed-Herstellerindex 10/24



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Fortsetzung Digital-Gipfel zu «Deutschland Digital. Innovativ. Souverän. International» Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie weitere Mitglieder des Bundeskabinetts treffen sich mit über 1000 Teilnehmern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft.

09:30 DEU: Deutscher Arbeitgebertag 2024, Berlin

Veranstaltet von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) u.a. mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (beide SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne)

10:00 DEU: Pressegespräch Fraunhofer Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik (IEE) zur Vorstellung des «Energiewende-Barometer», Kassel

11:00 DEU: Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), Pk zum Vermögensbarometer 2024

DEU: Geothermiekongress 2024 des Bundesverbands Geothermie (bis 24.10.)

RUS: 16. Brics-Gipfeltreffen in Kazan

Teilnehmer sind die Staats- und Regierungschefs der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

USA: Entwicklung im US-Wahlkampf

+ 23.30 Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump spricht bei einer Veranstaltung der mächtigen Waffenlobby NRA in Savannah, Georgia

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington (bis 25.10.24)

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 23. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Ems-Chemie, Q3-Umsatz

06:30 CHE: Rieter, Investor Update 2024

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Roche, 9Monatsumsatz (Conference Call/Webcast 9.00/14.00 h) 07:00 DEU: Atoss Software, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (11.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (10.00 h Analystenkonferenz) 07:00 NLD: Akzo Nobel, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Heineken, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Thales, Q3-Umsatz

07:00 SWE: Husqvarna, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Svenska Handelsbanken, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Volvo Cars, Q3-Zahlen

07:20 FRA: Air Liquide, Q3-Umsatz

07:30 NOR: Storebrand, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Q3-Umsatz

08:15 ESP: Iberdrola, Q3-Zahlen

10:30 DEU: Bausparkasse Schwäbisch Hall, Pressekonferenz 12:30 USA: AT&T, Q3-Zahlen

12:30 USA: GE Vernova, Q3-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q3-Zahlen

13:00 USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

13:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen (detailliert)

14:00 DEU: Deutsche Börse, Analysten- und Investorenkonferenz 17:45 CHE: Temenos, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Michelin, Q3-Umsatz

18:00 ITA: Saipem, Q3-Zahlen

22:00 USA: Align Technology, Q3-Zahlen

22:00 USA: Tesla, Q3-Zahlen

22:00 USA: Whirlpool, Q3-Zahlen

22:05 USA: IBM, Q3-Zahlen

22:30 USA: T-Mobile US, Q3-Zahlen

LUX: Eurofins Sientific, Investor Day

CHE: Givaudan, Capital Markets Day



TERMINE KONJUNKTUR

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24

16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 9/24

16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

20:00 USA: Fed, Beige Book



SONSTIGE TERMINE

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu Staatshilfe in Krisenzeiten

18:30 DEU: Veranstaltung des ifo Institutes Dresden und der TU Dresden zum Thema «Im Osten was Neues? Der Strukturwandel in der Lausitz»

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington (bis 25.10.24)

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 24. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Q3-Umsatz

06:30 CHE: Galencia, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Inficon, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Lonza, Q3-Umsatz

07:00 DEU: Amadeus Fire, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Siltronic, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Takkt, Q3-zahlen

07:00 NLD: BE Semiconductor Industries, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Equinor, Q3-Zahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q3-Zahlen

07:00 KOR: Hyundai, Q3-Zahlen

07:00 SWE: Skandinaviska Enskilda Banken, Q3-Zahlen

07:00 FRA: Renault, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Symrise, Q3-Umsatz (8.00 h Analystenkonferenz) 07:30 FIN: Stora Enso, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Danone, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Orange, Q3-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Q3-Umsatz

08:00 DEU: MTU Aero Engines, 9Monatszahlen, (Telefon-Pk 9.30 h) (detailliert) 08:00 DEU: LPKF, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Villeroy & Boch, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Hermes, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Barclays, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Relx, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Anglo American, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Unilever, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Travis Perkins, Q3-Umsatz

08:00 GBR: LSE, Q3-Umsatz

08:00 IRL: Kerry Group, Q3-Umsatz

09:00 CHE: SwissBanking: Roundtable "Too big to fail" 11:00 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pressegespräch 12:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

12:30 USA: Honeywell International, Q3-Zahlen

13:00 USA: American Airlines Group, Q3-Zahlen

13:00 USA: Nasdaq, Q3-Zahlen

14:00 USA: Dow, Q3-Zahlen

16:30 DEU: Mutares, Kapitalmarkttag

17:45 FRA: Vinci, Q3-Umsatz

17:45 FRA: Accor, Q3-Umsatz

18:30 FRA: Valeo, Q3-Umsatz



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, Q3-Umsatz

FRA: Sodexo, Jahreszahlen

FRA: Atos, Q3-Umsatz

FRA: Dassault Systemes, Q3-Zahlen

SWE: Telia Company AB, Q3-Zahlen

USA: Harley-Davidson, Q3-Zahlen

USA: Valero Energy, Q3-Zahlen

USA: ResMed, Q1-Zahlen

USA: Hasbro, Q3-Zahlen

USA: Southern Company, Q3-Zahlen

USA: Northrop Grumman, Q3-Zahlen

USA: Weyerhaeuser Co, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 9/24 (endgültig)

08:45 FRA: Geschäftsklima 10/24

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 10/24

09:15 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht

14:30 USA: CFNA-Index 9/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 UsA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 9/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Fortsetzung Tarifverhandlung Gebäudereinigung in dritter Runde, Frankfurt/M.

DEU: Jahreskonferenz der Ministerpräsidentenkonferenz, Leipzig

10:00 DEU: Pk zur Messe «Reisen & Caravan 2024» (31.10.-03.11.), Erfurt

10:00 DEU: BGH verhandelt über Haftung eines Autowaschanlagenbetreibers für die Beschädigung eines Fahrzeugs, Karlsruhe

15:00 DEU: Finanzminister Christian Lindner berichtet über Ergebnisse der Steuerschätzung

17:30 DEU: Erstes Cyber-Sicherheitsseminar zu Cybersicherheit in der Geopolitik des 21. Jahrhunderts, Frankfurt/M.

17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Jahresbericht zu EU-Agenturen, Luxemburg

USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington

USA: Fortsetzung der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank + 14.45 Gemeinsame Pressekonferenz mit Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundesbankchef Joachim Nagel

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 25. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Sika AG, Q3-Zahlen

06:30 CHE: SGS, Q3-Umsatz

06:30 CHE: Holcim, Q3-Umsatz

06:55 DEU: Stratec, Q3-Zahlen

07:00 CHE: BB Biotech, Q3-Zahlen

07:00 NLD: Signify, Q3-Zahlen

07:30 FRA: Safran, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Remy Cointreau, Q2-Umsatz

07:30 FRA: Sanofi, Q3-Zahlen

07:45 ITA: Eni, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Mercedes-Benz Group AG, Q3-Zahlen (9.15 h Pk, 8.00 h Analystenkonferenz) 08:00 DEU: Porsche AG, Q3-Zahlen

08:00 FIN: Konecranes Oyj, Q3-Zahlen

08:00 NOR: Yara, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Svenska Cellulosa, Q3-Zahlen

13:00 USA: Colgate-Palmolive, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NOR: Schibsted, Q3-Zahlen

SCO: Natwest, Q3-Zahlen

SWE: Electrolux, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

01:01 GBR: GfK-Verbrauchervertrauen 10/24

01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 10/24

07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 8/24 (endgültig)

08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 9/24

08:00 SWE: Erzeugerpreise 9/24

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/24

09:00 ESP: Arbeitslosenquote Q3/24

09:00 ESP: Erzeugerpreise 9/24

10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 10/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 10/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 10/24

10:00 EUR: Geldmenge M3 9/24

14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (vorläufig) 15:00 BEL: Geschäftsklima 10/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE

USA: Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, Washington

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 28. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 NLD: Philips, Q3-Zahlen

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Traton SE, Q3-Zahlen (9.00 h Analystenkonferenz) 21:00 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

AUT: Bawag Group, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 9/24

15:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 10/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Ablauf der Friedenspflicht Tarifverhandlung Metall- und Elektroindustrie - Warnstreiks möglich, Frankfurt/M.

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 29. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

06:50 DEU: HelloFresh, Q3-Zahlen (8.30 h Call)

06:50 ESP: Banco Santander, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Q3-Zahlen (16.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Ceconomy, Jahresumsatz

07:00 DEU: Covestro, Q3-Zahlen (14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Lufthansa, Q3-Zahlen (11.30 h Analystenkonferenz) 07:00 AUT: OMV, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Clariant, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Novartis, Q3-Zahlen

07:00 CHE: SIG Group, Q3-Umsatz

07:00 CHE: Straumann, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Adidas, Q3-Zahlen (10.00 h Telefon-Pk) (detailliert) 07:00 DEU: Drägerwerk, Q3-Zahlen (detailliert)

08:00 FIN: Fortum, Q3-Zahlen

08:00 GBR: BP, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Q3-Umsatz

08:00 GBR: HSBC Holdings, Q3-Zahlen

08:30 FIN: UPM Kymmene, Q3-Zahlen

11:00 USA: American Tower, Q3-Zahlen

11:45 USA: Pfizer, Q3-Zahlen

12:00 USA: McDonald's, Q3-Zahlen

12:15 USA: PayPal, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Saint-Gobain, Q3-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

21:05 USA: Stryker, Q3-Zahlen

21:05 USA: Alphabet, Q3-Zahlen

21:05 USA: Visa, Q4-Zahlen

21:05 USA: Mondelez, Q3-Zahlen

21:15 USA: AMD, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: Givaudan, Kaffee & Kuchen Investor Meeting, Zürich USA: Royal Caribbean Cruises, Q3-Zahlen

USA: First Solar, Q3-Zahlen

USA: JetBlue, Q3-Zahlen

USA: Snap Inc., Q3-Zahlen

USA: Stanley Black & Decker, Q3-Zahlen

USA: Electronic Arts, Inc, Q2-Zahlen

USA: Corning, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 9/24

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 9/24

00:50 JPN: Industrieproduktion 9/24 (vorläufig)

06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 9/24

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 9/24

08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 11/24

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 9/24

12:00 IRL: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 9/24 (vorläufig)

14:00 USA: FHFA Hausreisindex 8/24

15:00 USA: Verbrauchervertrauen 10/24



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: Die Konsumforschungsinstitute GfK und NIM stellen ihre monatliche Studie zum Konsumklima in Deutschland vor, Nürnberg

14:45 DEU: «Bürgerdialogtour» mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, Köln

17:00 DEU: Jahrestagung des Bundesverbandes Öffentlicher Binnenhäfen (BÖB) (öffentlicher Teil), Neuss

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 30. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

05:15 GBR: Standard Chartered, Q3-Zahlen

06:00 NOR: Aker ASA, Q3-Zahlen

06:45 CHE: UBS, Q3-Zahlen (9.00 h Call)

06:55 DEU: Kion, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Sandoz, Q3-Zahlen

07:00 AUT: Raiffeisen International, Q3-Zahlen

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 8.30 h Analystenkonferenz) 07:00 DEU: Fuchs, Q3-Zahlen (10.00 h Pk, 12.00 h Analystenkonferenz) 07:00 FRA: Axa, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Rexel, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Capgemini, Q3-Umsatz

07:00 FRA: Nexans, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Schneider Electric, Q3-Umsatz

07:30 DEU: Volkswagen AG, Q3-Zahlen

07:30 NLD: Wolters Kluwer, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Aston Martin, Q3-Zahlen

08:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Next, Q3-Umsatz

08:00 CHE: Glencore, Q3-Produktionsbericht

08:00 IRL: Bank of Ireland, Q3-Umsatz

09:00 ESP: Endesa, Q3-Zahlen

11:30 USA: Caterpillar, Q3-Zahlen

11:30 USA: GE Healthcare Technologies, Q3-Zahlen

11:45 USA: Eli Lilly, Q3-Zahlen

12:00 USA: Kraft Heinz, Q3-Zahlen

12:45 USA: AbbVie, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Airbus Group, Q3-Zahlen (19.30 h Analystenkonferenz) 21:00 USA: Ebay, Q3-Zahlen

21:00 USA: Booking, Q3-Zahlen

21:00 USA: Microsoft, Q1-Zahlen

21:00 USA: Amgen, Q3-Zahlen

21:05 USA: Meta, Q3-Zahlen

21:05 USA: Starbucks, Jahreszahlen

21:15 USA: Allstate, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

FIN: Outokumpu, Q3-Zahlen

ITA: Prada, Q3-Umsatz

NOR: Telenor, Q3-Zahlen

SWE: SKF, Q3-Zahlen

USA: Biogen, Inc., Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:30 FRA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 CZS: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

09:00 AUT: BIP Q3/24

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 10/24

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 10/24

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 10/24 10:00 DEU: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

10:30 PRT: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 10/24 (endgültig)

11:00 EUR: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

13:15 USA: ADP Beschäftigung 10/24

13:30 USA: BIP Q3/24 (1. Veröffentlichung)

13:30 USA: Privater Konsum Q3/24 (vorab)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

15:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 9/24

15:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin

11:00 DEU: Zweite Tarifverhandlung Volkswagen AG und IG Metall, Wolfsburg

18:00 DEU: Weimar Media Group und Deutsche Börse Group veranstalten IPO Night, Frankfurt/M.

13:30 GBR: Britische Finanzministerin Rachel Reeves legt den Haushalt vor, London

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 31. OKTOBER



TERMINE UNTERNEHMEN

02:00 KOR: Samsung Electronics, Q3-Zahlen (detailliert) 06:30 FRA: Societe Generale, Q3-Zahlen

06:55 ESP: BBVA, Q3-Zahlen

07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Knorr Bremse, Q3-Zahlen

07:00 DEU: Vossloh, Q3-Zahlen

07:00 CHE: Geberit, Q3-Zahlen

07:00 FRA: BNP Paribas, Q3-Zahlen

07:00 NLD: ING Groep, Q3-Zahlen

07:00 CHE: DSM-Firmenich, Q3-Umsatz

07:15 CHE: Swisscom, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Scout24, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Aixtron, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Befesa, Q3-Zahlen

07:30 DEU: Baader Bank, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Erste Group Bank, Q3-Zahlen

07:30 AUT: Andritz, Q3-Zahlen

07:30 DNK: Danske Bank, Q3-Zahlen

08:00 CHE: Coca-Cola HBC AG, Q3-Umsatz

08:00 DNK: A.P. Moller-Maersk, Q3-Zahlen

08:00 FRA: Totalenergies, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Shell, Q3-Zahlen

08:00 GBR: Smith & Nephew, Q3-Umsatz

08:00 GBR: Haleon, Q3-Umsatz

08:00 ESP: Repsol, Q3-Zahlen

08:00 SWE: Vattenfall, Q3-Zahlen

10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang September und 3. Quartal 2024 11:00 GBR: Linde, Q3-Zahlen

11:30 USA: Cigna, Q3-Zahlen

11:30 USA: Merck & Co, Q3-Zahlen

11:30 USA: Southern Company, Q3-Zahlen

12:00 USA: Conoco Phillips, Q3-Zahlen

12:00 USA: Uber Technologies, Q3-Zahlen

13:00 USA: Mastercard, Q3-Zahlen

16:00 CHE: Roche (Roche’s Virtual Neurology Investor Event) 18:00 NLD/FRA/DEU: Stellantis, Q3-Umsatz

18:00 FRA: Casino Guichard Perrachon, Q3-Umsatz

18:00 USA: Universal Music Group, Q3-Zahlen

21:10 USA: Intel, Q3-Zahlen

21:05 USA: Amazon, Q3-Zahlen

21:30 USA: Apple, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

CHE: STMicroelectronics, Q3-Zahlen

DNK: Carlsberg, Q3-Umsatz

ESP: CaixaBank, Q3-Zahlen

ITA: Intesa Sanpaolo, Q3-Zahlen

USA: Comcast, Q3-Zahlen

USA: Intercontinental Exchange, Q3-Zahlen

USA: Bristol Myers Squibb, Q3-Zahlen

USA: International Paper, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

JPN: BoJ, Zinsentscheid

BGR: Zentralbank, Zinsentscheid

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 10/24 06:30 NLD: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

08:45 FRA: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 9/24

09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 9/24

10:00 POL: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

10:30 PRT: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 9/24

11:00 ITA: Verbraucherpreise 10/24 (vorab)

11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/"4 (vorab)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 9/24

13:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 9/24

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

14:45 USA: MNI Chicago PMI 10/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Beginn der Messe «Reisen & Caravan 2024», Erfurt

11:30 DEU: Streit um Preiswerbung zwischen Aldi Süd und Verbraucherzentrale BW - Landgericht Düsseldorf setzt Verfahren fort, Düsseldorf

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Fielmann, Q3-Zahlen

11:45 USA: Chevron Corporation, Q3-Zahlen

11:30 USA: Exxon Mobil, Q3-Zahlen

USA: Kfz-Umsatz 10/24



TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 9/24

07:00 NLD: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 10/24 09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q4/24

09:30 CZS: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24

10:00 GRC: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24

10:30 GBR: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 13:30 USA: Arbeitsmarktbericht 10/24

14:45 USA: S&P PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 15:00 USA: Bauinvestitionen 9/24

15:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 10/24



SONSTIGE TERMINE

10:00 DEU: Fortsetzung der Messe «Reisen & Caravan 2024», Erfurt

---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. NOVEMBER



TERMINE UNTERNEHMEN

08:00 IRL: Ryanair, Q2-Zahlen

11:00 CHE: Clariant (Investor Day)

12:00 DEU: Biontech, Q3-Zahlen

13:00 USA: Marriott International, Q3-Zahlen

22:05 USA: Altice USA, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q3-Zahlen

USA: American International Group, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:30 BFS: Wohnimmobilienpreisindex Q3/24

09:15 ESP: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24

09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24

09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 10/24 (2. Veröffentlichung) 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 11/24

16:00 USA: Auftragseingang Industrie 9/24

16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 9/24 (endgültig)

---------------------------------------------------------------------------------------- °



