Obligo nimmt 35 Mio. USD auf, um seine Kautionslösungen auf Millionen Haushalte in den USA auszuweiten

NEW YORK, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Obligo, das Fintech-Unternehmen, das mit seinem Angebot flexibler Kautionslösungen das Vertrauen zwischen Mietern und Vermietern stärkt, gab heute bekannt, dass es sich eine neue Finanzierung in Höhe von 35 Millionen US-Dollar gesichert hat. Die Investition erfolgt in einer starken Wachstumsphase von Obligo, die durch die kürzlich angekündigten Partnerschaften mit den Anbietern von Immobilienverwaltungssoftware, AppFolio, Buildium und Yardi vorangetrieben wird.

Die Finanzierungsrunde unter der Leitung von True Global Ventures und 83North wird die weitere Produktinnovation, die Entwicklung von geistigem Eigentum und die Ausweitung strategischer Partnerschaften fördern, während das Unternehmen der Gewinnzone näher kommt. Weitere Eigenkapital- und Fremdkapitalinvestoren, die sich an der Runde beteiligten, waren 10D, Entrée Capital, HighSage Ventures, MUFG Innovation Partners und Viola Credit.

„Diese Investition ist ein Beweis für das Vertrauen des Marktes in unsere Technologie des maschinellen Lernens, unsere API-first-Vertriebsstrategie und unsere Vision für die Zukunft der Vermietung", erklärt Roey Dor, CEO und Mitbegründer von Obligo. „Der Vorteil liegt auf der Hand: In einer aktuellen Umfrage geben 55 % der Mieter Obligo als Hauptgrund für die Wahl ihrer derzeitigen Wohnung an. Mit diesen zusätzlichen Ressourcen und unseren kürzlich angekündigten Partnerschaften im Bereich der Immobilienverwaltungssoftware sind wir einzigartig positioniert, um die führende Mietkautionslösung für Millionen von US-amerikanischen Haushalten zu werden."

Im Rahmen dieser Finanzierungsrunde freut sich Obligo, Lilia Shirman, Partnerin bei True Global Ventures, im Board of Directors zu begrüßen. „Obligo ist ein entscheidender Faktor für den Einsatz von maschinellem Lernen und KI in der Immobilienbranche. Das Wachstum des Unternehmens und die strategischen Vertriebspartnerschaften sind ein Beweis für den enormen Wert, den das Unternehmen sowohl für Mieter als auch für Immobilienverwalter bietet", so Shirman. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Obligo, um die Vision von Obligo zu verwirklichen, ein noch nie dagewesenes Maß an Vertrauen und Flexibilität auf dem Wohnungsmarkt zu schaffen."

