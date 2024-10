DGB fordert Mitbestimmung für bestimmte KI-Projekte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordert einen nationalen Rechtsrahmen, der die Nutzung von Künstliche Intelligenz (KI) in der Arbeitswelt regelt. Damit müsse die Tarifautonomie und die betriebliche Mitbestimmung gestärkt werden, heißt es in einem Diskussionspapier des DGB, das zum Digital-Gipfel der Bundesregierung in Frankfurt am Main veröffentlicht wurde.

Im Kern gehe es darum, KI schneller und besser nutzbar für "Gute Arbeit" zu machen, sagte ein DGB-Sprecher. "KI kann helfen, die Produktivität zu erhöhen und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen zu erleichtern. Wenn KI gut genutzt wird, kann sie auch ein Baustein gegen den Fachkräftemangel der Zukunft sein." KI schaffe allerdings nicht automatisch "Gute Arbeit".