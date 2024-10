SAP hebt die Jahresprognose an

London, NYSE oder NASDAQ Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Über SMARTBROKER+ handeln Sie direkt an 29 Handelsplätzen und können somit attraktiven Spreads und einer größeren Titelauswahl profitieren. Entdecken Sie jetzt die Trading-Welt von SMARTBROKER+

Das Cloud-Bruttoergebnis legte um 26 Prozent auf 3,18 Milliarden Euro (IFRS) zu. In der Non-IFRS-Betrachtung betrug das Plus sogar 27 Prozent. Angesichts dieser Entwicklung hebt SAP ihre Jahresprognose an. Das Unternehmen rechnet nun mit Cloud- und Softwareerlösen zwischen 29,5 und 29,8 Milliarden Euro, was einer währungsbereinigten Wachstumsrate von 10 bis 11 Prozent entspricht.

Auch das operative Ergebnis wird nach oben korrigiert und soll zwischen 7,8 und 8,0 Milliarden Euro liegen, ein Zuwachs von bis zu 23 Prozent. Der Free Cashflow wird in einer Spanne von 3,5 bis 4,0 Milliarden Euro erwartet. Für das Cloud-Geschäft wird weiterhin ein Wachstum von 24 bis 27 Prozent prognostiziert, mit währungsbereinigten Erlösen zwischen 17,0 und 17,3 Milliarden Euro.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 218EUR auf Lang & Schwarz (22. Oktober 2024, 07:31 Uhr) gehandelt.