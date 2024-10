WTI mit Konterschlag

Grundsätzlich bleibt die Entwicklung der Rohölpreise stark politisch getrieben, sehr zum Nachteil der Charttechniker. Dennoch ließe sich genau aus dieser Sicht oberhalb eines Niveaus von 70,63 US-Dollar durchaus Aufwärtspotenzial an den 50-Tage-Durchschnitt sowie den Horizontalwiderstand um 72,48 US-Dollar ableiten und durch den Einsatz des unten vorgestellten Long-Zertifikates überdurchschnittlich hiervon profitieren. Auf der Unterseite würden Notierungen unterhalb von 66,97 US-Dollar potenzielle Abschlagsrisiken zurück auf die Jahrestiefs bei 65,29 US-Dollar bergen, darunter müsste zwingend mit einem weiteren Ausverkauf auf 63,61 US-Dollar für den Rohöl-Future WTI gerechnet werden. Ein Investment in jegliche Richtung an den stark geopolitisch beeinflussten Rohstoff birgt überdurchschnittlich hohe Risiken.

Trading-Strategie: