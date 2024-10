DAX im Konsolidierungsmodus

Grundsätzlich lässt sich die letzte Aufwärtsbewegung ausgehend von 18.911 Punkten als Impulswelle an 19.674 Punkte lesen, häufig folgt darauf eine klassische 123-Konsolidierung. In Fibonacci-Zahlen ausgedrückt hieße dies kurzzeitiges Abschlagspotenzial auf 19.385 Punkte, darunter aber maximal auf 19.200 Zähler. Letzteres Niveau könnte im Anschluss als Sprungbrett für eine Attacke auf 19.800 Punkte genutzt werden, falls der DAX nicht bereits vorzeitig wieder zur Oberseite abdreht. Ein unmittelbarer Kurssprung über das Rekordhoch von 19.674 Punkten würde das mittelfristige Kursziel unmittelbar in Reichweite der Händler bringen. Dagegen spricht jedoch die Montagskerze, bis zum Handelsschluss war der DAX von Gewinnmitnahmen dominiert.

Aktuelle Lage