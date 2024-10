Aktien Frankfurt Ausblick SAP schiebt Dax wieder an Überzeugende Geschäftszahlen von SAP dürften dem Dax am Dienstag wieder auf die Sprünge helfen. Der deutsche Leitindex könnte so nach seinem schwachen Wochenauftakt auf seinem Weg zu den 20.000 Punkten wieder etwas Boden gut machen. Eine Stunde …