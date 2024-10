BERNSTEIN RESEARCH stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Iberdrola auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die globale Wind- und Solarstromkapazität dürfte sich bis 2050 verachtfachen, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zudem dürfte sich der Trend fallender Kosten für neue Anlagen fortsetzen - wenngleich von einer höheren Basis nach dem inflationsbedingten Anstieg. Angesichts des erwarteten Ausbaus der Erneuerbaren Energien brauche es aber auch deutlich mehr Geld, um diesen stemmen zu können. Dabei dürften Investitionen in dem Bereich attraktive Renditen abwerfen./mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2024 / 18:21 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 14,08EUR auf Tradegate (22. Oktober 2024, 08:12 Uhr) gehandelt.