Mit reger Exploration zum nächsten Bergbauboom

Skandinavien verfügt über große Lagerstätten kritischer Mineralien – und erschließt diese in zunehmendem Tempo. Die rege Explorationstätigkeit der vergangenen Jahre könnte schon bald in einen neuen Bergbauboom münden.

Die Geologen von Kuniko sind optimistisch. Im Oktober trafen die mit Spannung erwarteten Ergebnisse von 30 mineralisierten Proben aus Erkundungsprobenahmen beim Ringerike-Projekt ein.

Das Ergebnis skizziert bei allen Ungewissheiten die Chance auf einen geologischen Volltreffer. Signifikante Kupferergebnisse mit Gehalten von bis zu 4,72 % Cu, 3,21 % Cu und 1,86 % Cu wurden bescheinigt.

Kuniko CEO Antony Beckmand sieht „bedeutendes Explorationspotenzial“ für Ringerike. „Die Ergebnisse zeigen auch Ähnlichkeiten mit Voisey's Bay, einem der weltweit führenden Nickel-Kupfer-Kobalt-Sulfidsysteme. Bei fortgesetzter Exploration glauben wir, dass Ringerike das Potenzial hat, eine ebenso gute Mineralisierung wie Voisey's Bay zu liefern, was es zu einer vielversprechenden Entwicklung für Kuniko macht“, so Beckmand im Oktober.

Ringerike bald CRMA-Projekt?

Ringerike liegt im Süden Norwegens, etwa 40 km nordwestlich von Oslo. Beckmand und sein Team sind von dem Potenzial des mehr als 400 km2 Projekts nicht erst seit den letzten Ergebnissen überzeugt. Bereits im August hatte das Unternehmen offiziell einen Antrag gestellt, das Ringerike-Batteriemetallprojekt als strategisches Projekt im Rahmen des Critical Raw Materials Act (CRMA) der Europäischen Union einzustufen.

Am weitesten fortgeschritten ist innerhalb des Ringerike-Projekts die Lagerstätte Ertelien. Ertelien beherbergt eine historische Mine, in der zwischen 1849 und 1920 über 290.000 Tonnen Erz abgebaut wurden. Im April 2024 schloss Kuniko eine JORC (2012) Mineralressourcenschätzung (MRE) für Ertelien mit einer vermuteten Ressource von 23,26 Mt @ 0,31 % NiEq mit 0,21 % Ni, 0,16 % Cu und 0,014 % Co ab.

„Die Lagerstätte ist eine Ressource mit mehreren Rohstoffen mit positiver Korrelation zwischen Nickel, Kupfer und Kobalt und einem Rohstoffmix von 55 % Ni, 41 % Cu und 4 % Co. 17 Mt der gesamten Ressourcen befinden sich innerhalb von 250 m unter der Oberfläche und können möglicherweise für einen Tagebaubetrieb geeignet sein“, erläutert der Explorer auf seiner Website die geologischen Begebenheiten.