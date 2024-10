Chance von 89,89 Prozent p.a.!

Die ermutigenden Zahlen des größten Auftragsfertigers für Halbleiterchips TSMC strahlen auch auf Aixtron aus. Aixtron ist für TSMC ein wichtiger Lieferant von Depositionsanlagen und könnte von der Expansion der Taiwanesen profitieren. TSMC verwendet die Anlagen von Aixtron, um Halbleiter herzustellen, die in einer Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Künstlicher Intelligenz und Smartphones, eingesetzt werden. Dieser Optimismus überstrahlt auch die herabgesetzte Prognose, die vom europäischen Hersteller von Chipfertigungsanlagen ASML veröffentlicht wurde. Diese Prognosesenkung sorgte in der Chipbranche für Unruhe, bevor TSMC die Stimmung wieder aufhellte. Ein weiterer bedeutender Kunde von Aixtron, der US-Chipkonzern Wolfspeed, plant, bis zu 2,5 Milliarden Dollar in den Ausbau der Siliziumkarbid-Produktion in den Vereinigten Staaten zu investieren.

Zusammenfassend betrachtet könnte die Fülle an potenziellen Aufträgen bei Aixtron auch die Absatzschwäche bei Halbleiteranlagen für die Automobilzulieferindustrie überlagern und so den gültigen Abwärtstrend brechen. Aktuell hat sich das Papier dem wichtigen Unterstützungsbereich bei 14,48 Euro angenähert. Hier könnte die Abwärtssequenz in eine Bodenbildung übergehen. Aus heutiger Sicht ist dadurch ein Durchbruch der Magic Number bei 12,00 Euro innerhalb der nächsten 24 Tage etwas unwahrscheinlicher geworden. Auch eine Fortdauer des Abwärtstrends innerhalb dieser Zeitspanne sollte nicht zu einem Test der Marke bei 12 Euro führen. Für weitere Impulse sollte die Öffnung der Bücher am 31. Oktober sorgen. Hier könnten die Marktteilnehmer auch positiv überrascht werden, was einen Kursanstieg auslösen sollte. Dieser potenzielle Anstieg müsste den Widerstand bei 16,65 Euro überwinden, um eine Trendwende zu bestätigen. Der gewichtige Widerstand bei 25,05 Euro erscheint aus heutiger Sicht aber innerhalb der nächsten drei Wochen außer Reichweite. Positive Nachrichten könnten mittelfristig den Kurs stabilisieren und zur Bildung einer Seitwärtsrange beitragen.

Aixtron SE (Tageschart in Euro) Tendenz: