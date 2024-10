Hochwertiger Sound für unterwegs

Mirtune S100

Detailreichtum mit dröhnendem Bass in tragbarem Design

Das 2.1-Kanal-Audiosystem verfügt über einen 30-Watt-Racetrack-Subwoofer für tiefe Bässe und zwei 10-Watt-Hochtöner für klare Höhen, die mit 50 Watt für einen klaren Klang ohne Verzerrungen sorgen. Brauchen Sie mehr Bass? Drücken Sie die SoundPulse-Taste, um einen verstärkten, donnernden Klang zu erzeugen. Dank des robusten, ausziehbaren Gummigriffs können Sie ihn überallhin mitnehmen oder ihn flach hinlegen, damit er in jeden Raum passt.

Länger genießen mit Stereo-Audio und Licht

Mit bis zu 20 Stunden Spielzeit können Sie länger zuhören und Geräte über den Lautsprecher aufladen. Dank der IPX7-Wasserdichtigkeit ist er perfekt für Ausflüge im Freien geeignet. Nehmen Sie Melodien mit, wenn Sie im Wald wandern oder am Fluss zelten. Außerdem können Sie zwei Lautsprecher koppeln, um echten kabellosen Stereo-Klang zu genießen. Und schalten Sie die anpassbare Lichtshow ein, um eine tolle Atmosphäre zu schaffen.

Sounfii Q20S und Q20

Hybride aktive Geräuschunterdrückung für überragenden Klang

Der Sounfii Q20S bietet Hi-Res-Audio für exzellenten Klang, und die hybride aktive Geräuschunterdrückung eliminiert 90 % der Umgebungsgeräusche, einschließlich Babygeschrei und Gespräche auf belebten Straßen. Der Sounfii Q20 ANC-Kopfhörer blockt 85 % der Geräusche ab. Mit 60 Stunden Spielzeit können Sie dank des komfortablen Designs in die Welt der Musik eintauchen.

Maßgeschneiderter Klang und klare Anrufe

Alle drei tragbaren Produkte unterstützen einen anpassbaren EQ. Neben fünf EQ-Voreinstellungen können Sie den Klang manuell über die Tronsmart APP anpassen, um das beste Musikerlebnis zu erhalten. Und über die integrierten Mikrofone können Sie mit Ihren Freunden klar und deutlich telefonieren.

Fazit

Der Tronsmart Mirtune S100 wird am in Schwarz und Blau für 79,99 $/79,99 £/79,99 € erhältlich sein. Der Sounfii Q20S wird ab November 2024 für 49,99 $/49,99 £/49,99 € erhältlich sein. Und der Sounfii Q20 ist jetzt erhältlich. Beide Kopfhörermodelle sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich.

Sie bekommen sie auf tronsmart.com, amazon.com, geekbuying.com und anderen von Tronsmart autorisierten Plattformen.

