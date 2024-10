Großbank HSBC strafft Geschäftsbereiche - erste Finanzchefin in Firmengeschichte

unawatuna schrieb 08.08.24, 12:36

HSBC Holdings kauft weitere 6,6 Millionen Aktien zurück

Am 08. August 2024 um 02:38 Uhr



(MT Newswires) -- HSBC Holdings (HKG:0005) hat am Mittwoch rund 6,7 Millionen Aktien in Großbritannien und Hongkong zurückgekauft, wie aus einem am Donnerstag in Hongkong veröffentlichten Börsenbericht hervorgeht.

Der britische Kreditgeber kaufte 3.067.198 Aktien in Großbritannien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 6,40 Pfund Sterling pro Stück und 3.567.600 Aktien in Hongkong zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 62,88 HK$ pro Stück zurück, heißt es in der Meldung weiter.



Seit Beginn des Programms hat der Kreditgeber 29.254.575 Aktien im Gesamtwert von rund 236,7 Millionen Dollar zurückgekauft.



Nach Einziehung der zurückgekauften Aktien in Großbritannien wird der Kreditgeber über 18,47 Milliarden Stammaktien verfügen.





https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HSBC-HOLDINGS-PLC-16896790/news/HSBC-Holdings-kauft-weitere-6-6-Millionen-Aktien-zuruck-47589922/