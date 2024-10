Mercedes und NIO überholen Tesla (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat

erneut den aktuellen Stand des Online-Neuwagenverkaufs in China, Europa und den

USA bewertet. Die Ergebnisse zeigen: Tesla ist nicht länger der alleinige

Maßstab im Online-Autoverkauf und wird im Online-Reifegrad inzwischen von

Mercedes und NIO übertroffen.



Für die meisten führenden Automobilhersteller ist der Online-Verkauf inzwischen

ein strategischer Schwerpunkt in der Neuausrichtung ihrer Vertriebsprozesse. So

planen führende Autohersteller wie BMW und Mercedes-Benz, bis 2025 rund 25

Prozent ihrer Fahrzeuge online zu verkaufen. Die Studie der Management- und

Technologieberatung BearingPoint bewertet bereits im vierten Jahr in Folge die

Online-Verkaufsreife von über 100 Automobil-OEM-Shops in den führenden

Automobilregionen Europa, den USA und China in drei Phasen der Customer Journey:

Pre-Sales, Sales sowie Fahrzeugübergabe und -nutzung. Entscheidende Faktoren

sind hierbei Funktionalität, Kundenerlebnis und die Durchgängigkeit der Customer

Journey sowie die Frage, inwieweit diese Aspekte online abgebildet sind.









Die diesjährige Studie offenbart einen bedeutenden Führungswechsel im Bereich

Online-Autoverkauf. Während Tesla in sämtlichen vergangenen Studien an der

Spitze stand, haben Mercedes-Benz und NIO im Jahr 2024 Tesla im Reifegrad ihres

Online-Verkaufs überholt. Beide Marken zeichnen sich durch ein durchgehend

konsistentes Online-Verkaufserlebnis sowie ein hohes Maß an Personalisierung und

Kundenorientierung entlang der gesamten Customer Journey aus.



Deutschland als globaler Spitzenreiter



Mit einem durchschnittlichen Reifegrad von 31,7 von 51 möglichen Punkten sticht

Deutschland auch in diesem Jahr als Spitzenreiter unter allen bewerteten Märkten

hervor, gefolgt von den Niederlanden mit 31,3 und Italien mit 30,6 Punkten. Im

Vergleich dazu liegen die amerikanischen und chinesischen Märkte auf den Plätzen

7 und 8 mit einem Reifegrad von etwa 26 Punkten. Als deutscher Autohersteller

steht Mercedes-Benz sowohl in Deutschland als auch weltweit an der Spitze. Neben

Mercedes sind fünf weitere deutsche Marken unter den Top 10 ihres Heimatmarkts

vertreten. Diese starke Präsenz und der Erfolg der heimischen Marken

unterstreichen den erheblichen Einfluss ihrer nationalen Marktstärke. Besonders

in der Pre-Sales-Phase demonstrieren deutsche Hersteller ihre Kompetenz, indem

sie die Customer Journey durch die Integration digitaler Lösungen, die

Verbesserung des Nutzererlebnisses und die Optimierung des Kaufprozesses

erfolgreich digitalisieren. Zudem haben sich Abonnement-Modelle in Deutschland Seite 2 ► Seite 1 von 3



Mercedes und NIO verfügen inzwischen über die besten Online-ShopsDie diesjährige Studie offenbart einen bedeutenden Führungswechsel im BereichOnline-Autoverkauf. Während Tesla in sämtlichen vergangenen Studien an derSpitze stand, haben Mercedes-Benz und NIO im Jahr 2024 Tesla im Reifegrad ihresOnline-Verkaufs überholt. Beide Marken zeichnen sich durch ein durchgehendkonsistentes Online-Verkaufserlebnis sowie ein hohes Maß an Personalisierung undKundenorientierung entlang der gesamten Customer Journey aus.Deutschland als globaler SpitzenreiterMit einem durchschnittlichen Reifegrad von 31,7 von 51 möglichen Punkten stichtDeutschland auch in diesem Jahr als Spitzenreiter unter allen bewerteten Märktenhervor, gefolgt von den Niederlanden mit 31,3 und Italien mit 30,6 Punkten. ImVergleich dazu liegen die amerikanischen und chinesischen Märkte auf den Plätzen7 und 8 mit einem Reifegrad von etwa 26 Punkten. Als deutscher Autoherstellersteht Mercedes-Benz sowohl in Deutschland als auch weltweit an der Spitze. NebenMercedes sind fünf weitere deutsche Marken unter den Top 10 ihres Heimatmarktsvertreten. Diese starke Präsenz und der Erfolg der heimischen Markenunterstreichen den erheblichen Einfluss ihrer nationalen Marktstärke. Besondersin der Pre-Sales-Phase demonstrieren deutsche Hersteller ihre Kompetenz, indemsie die Customer Journey durch die Integration digitaler Lösungen, dieVerbesserung des Nutzererlebnisses und die Optimierung des Kaufprozesseserfolgreich digitalisieren. Zudem haben sich Abonnement-Modelle in Deutschland