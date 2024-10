Mutares: Nur eine Luftnummer?

Ende September ist die Beteiligungsgesellschaft Mutares Opfer einer Shortattacke nach üblichem Muster geworden. Aus dem vorhandenen Material wurden sehr selektiv Informationen rausgezogen, auf deren Basis man in einem „Researchbericht“ schwere Vorwürfe erhoben hat, um mit einer vorher aufgebauten Shortposition einen hohen Gewinn zu erzielen.

Die Aktie von Mutares hat sich von der Shortattacke, auch dank einer schnellen Reaktion des Managements und positiver News, ein gutes Stück erholt. Waren die Vorwürfe der Shortseller damit nur eine Luftnummer? Ganz so einfach ist es nicht.

Tatsächlich hat die Aktie dann stark nachgegeben, aber nur relativ kurz, was auch daran lag, dass das Unternehmen relativ schnell und ausführlich auf die Vorwürfe reagiert hat.

Im Großen und Ganzen wurde aus unserer Sicht mit dem Shortbericht tatsächlich viel heiße Luft produziert, ein wunder Punkt wurde aber durchaus getroffen.

Mutares hat in den letzten Jahren das Tempo beim Ausbau des Portfolios massiv beschleunigt. Noch 2019 befanden sich lediglich 13 Beteiligungen im Besitz und der Konzernumsatz belief sich auf rund 1 Mrd. Euro. Im letzten Jahr waren es dann schon 30 Beteiligungen und Gruppenerlöse in Höhe von 4,7 Mrd. Euro. Und in 2024 wurden bereits zwölf Gesellschaft neu übernommen.

Mutares erwirbt vor allem Sanierungsfälle, dabei handelt es sich oftmals um defizitäre Bereiche von großen Konzernen, die anschließend restrukturiert und im Idealfall nach einem erfolgreichen Turnaround mit hohem Gewinn verkauft werden können. Die Preise für solche Gesellschaften sind nicht hoch, in vielen Fällen geben die Alteigner sogar eine Mitgift mit auf den Weg, um den Problemfall loszuwerden.

Das Risiko von Mutares beschränkt sich damit, neben Kaufpreisen, auf mögliche Garantien oder ähnliches, die zum Zeitpunkt des Kaufs abgegeben werden, sowie auf den Verlust anschließend eventuell notwendiger Investitionen.

Die Holdinggesellschaft von Mutares, die die Sanierung steuert, profitiert schon während der Haltedauer von dem Engagement, da Management-Fees und Beratungsgebühren erhoben werden, die die Beteiligungen für erbrachte Leistungen zahlen müssen. Weitere wichtige Einnahmequellen sind mögliche Ausschüttungen der Beteiligungen und schließlich Exiterlöse.

Der Cash, den Mutares insgesamt aus dem Geschäft generiert, ist der Knackpunkt des Modells. Die beschriebenen Einnahmen müssen ausreichen, um den Apparat zu finanzieren – im Jahr 2023 weist der Abschluss der Holdinggeselllschaft Aufwendungen für bezogene Leistungen von 33,7 Mio. Euro, Personalaufwendungen von 23,4 Mio. Euro und sonstige betriebliche Aufwendungen von 96,8 Mio. Euro aus – und zugleich noch attraktive Überschüsse für die Aktionäre zu erzielen.

Seite 2 ► Seite 1 von 2