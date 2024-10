Vier Möglichkeiten, bei der Kirchensteuer zu sparen

Regenstauf (ots) - Allerheiligen naht und viele Menschen werden an diesem

Feiertag ihrer verstorbenen Angehörigen gedenken und an deren Gräbern stehen.

Für ein kirchliches Begräbnis ist die Zugehörigkeit zu einer christlichen

Glaubensgemeinschaft Voraussetzung. Dennoch ist die Anzahl derer, die aus der

Kirche aufgrund ihrer Verfehlungen austreten, ungebrochen. Nichtsdestotrotz

haben die evangelische und die katholische Kirche in Deutschland im vergangenen

Jahr mehr als 6,2 Milliarden bzw. 6,8 Milliarden Euro an Kirchensteuern

eingenommen. Diese Einnahmen entsprechen damit dem Niveau von 2017. Jeder

Einzelne zahlte im Schnitt 305 Euro Kirchensteuer im Jahr 2023. Diese entfällt

durch einen Kirchenaustritt. Aber auch ohne diesen Schritt gibt es einige

Möglichkeiten, seine persönliche Kirchensteuerlast zu reduzieren. Im Vergleich

zu anderen Steuerarten bietet die Kirchensteuer gewisse Spielräume.



Wie verhält es sich mit der Kirchensteuer?





Die Kirchensteuer wird bei Angestellten durch den Arbeitgeber vom Lohneinbehalten und an das Finanzamt weitergeleitet. Dadurch fällt der Betrag nichtsonderlich auf. Bei Besserverdienern können das durchaus ein paar Hundert Eurojährlich sein. Diese Vorgehensweise der evangelischen und katholischen Kirchesowie einiger Freikirchen und jüdischen Gemeinden empfinden drei Viertel derDeutschen als nicht mehr zeitgemäß. Selbstständige müssen in der Regel einevierteljährliche Vorauszahlung an das Finanzamt oder in Bayern dasKirchensteueramt leisten.In der Höhe orientiert sich die Kirchensteuer an der Einkommensteuer. In Bayernund Baden-Württemberg beträgt der Prozentsatz 8 Prozent, in allen anderenBundesländern 9 Prozent. Beispiel: Bei einem Bruttoeinkommen von 4.000 Euro imMonat beträgt die Lohnsteuer 6.795 Euro im Jahr in Steuerklasse 1. DieKirchensteuer macht demnach im Jahr 543,60 Euro (8 %) bzw. 611,55 Euro (9 %)aus. Wer steuerlich unter dem Grundfreibetrag bleibt, zahlt keine Kirchensteuer.Mancherorts wird jedoch von Geringverdienern, Arbeitslosen, Studierenden undRentnern ein allgemeines Kirchgeld in geringfügiger Höhe verlangt.Tipp 1: Kirchensteuer zurückholenJede Person, die Kirchensteuer oder Kirchgeld auf ihr Einkommen zahlt, kanndiese Abgabe mit der Steuererklärung nachträglich für das Jahr der Zahlungabsetzen. Dies gilt auch für Rentner, die einen Teil ihrer Rente versteuernmüssen. Der gezahlte Betrag ist der Lohnsteuerjahresbescheinigung zu entnehmenund wird bei den Sonderausgaben unter "Kirchensteuer" eingetragen. Dadurch sinktdie Steuerlast und es könnte eine Steuererstattung herausspringen. EineKirchensteuererstattung, die sich zum Beispiel aus dem Vorjahressteuerbescheid