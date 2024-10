RWE: Inline-Optionsscheine mit hohe Seitwärtschancen

Nachdem die RWE-Aktie (ISIN: DE0007037129) zwischen Februar und April 2024 nach einem kräftigen Kursrückgang oberhalb von 30 Euro einen Boden bilden konnte, legte die Aktie nach über Expertenerwartungen liegenden Zahlen für das erste Quartal im Mai auf bis zu 36 Euro zu und trat danach in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Handelsspanne von 30 bis 34 Euro ein. Mit 31,20 Euro notierte die Aktie derzeit eher am unteren Rand der Tradingrange.

Da sich die globale Wind- und Stromkapazität bis 2050 verachtfachen solle und die Kosten für neue Anlagen fallen sollten, bekräftigten die Experten von Bernstein Research mit einem Kursziel von 38,50 Euro ihre Halte-Empfehlung für die RWE-Aktie. Für Anleger, die der RWE-Aktie in den nächsten Monaten eine Fortsetzung der aktuellen Seitwärtsbewegung prognostizieren, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheinen interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den „exotischen Optionsscheinen“. Wenn der Kurs des Basiswertes – im konkreten Fall jener der RWE-Aktie - bis zum Laufzeitende des Scheines weder die obere noch die untere Barriere berührt oder durchkreuzt, dann wird der Inline-Optionsschein am Laufzeitende mit 10 Euro zurückbezahlt. Im Falle der Berührung einer der beiden Barrieren wird der Inline-Optionsschein mit 0,001 Euro zurückbezahlt, was dem Totalverlust des Kapitaleinsatzes entspricht.