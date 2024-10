Short-Idee: Diese Halbleiter- und KI-Aktie wird jetzt zum Verkauf empfohlen!

Starke Geschäfte beschert Künstliche Intelligenz aber auch Speicherchipherstellern. Die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie die riesigen, beim Trainieren und Betreiben von KI-Modellen anfallenden Datenmengen müssen nämlich zwischen- und endgespeichert werden. Das führte auch in der Aktie von Micron zu zwischenzeitlich starken Kursgewinnen und neuen Allzeithochs.

Tipp aus der Redaktion: Der KI-Markt wird nach Schätzungen von Experten bis 2032 auf ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar anwachsen. Davon könnten nach dem Sensationserfolg von Nvidia vor allem Titel aus der zweiten Reihe profitieren. Welche das sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Hedgeye stellt Micron als neue Short-Idee vor

Von denen haben die Anteile inzwischen jedoch stark zurückgesetzt. Trotz eines überraschend guten Quartalsergebnisses von Auftragsfertiger Taiwan Semiconductor, der mit seinen Geschäften die Nachhaltigkeit des KI-Booms unterstrichen hat.

Geht es nach dem Urteil von Hedgeye, einem auf Risikomanagement spezialisierten Research-Haus, wird es bei einer Underperformance (gegenüber dem Rest der Branche) der Micron-Aktie bleiben. Analyst Felix Wang, über den das Vergleichsportal für Wall-Street-Analysten TipRanks jedoch keine Auskunft gibt, hat das Papier am Montag als neue Short-Idee vorgestellt.

Speichermarkt könnte mit Überkapazitäten zu kämpfen haben

"Wir denken nicht, dass Micron noch viele Überraschungen für das Geschäftsjahr 2025 übrig hat, vor allem mit Blick auf das saisonal herausfordernde zweite Fiskalquartal" gab er in seiner Studie zu bedenken. Hedgeye ist der Überzeugung, dass es im kommenden Jahr zu einem Überangebot von Speicher mit hoher Bandbreite (HBM3E) kommen könnte:

"Die Herstellungskapazität für DRAM-Speicher wird im kommenden Jahr einen neuen Rekordwert erreichen. Es steht außer Frage, dass Samsung seine HBM3E-Probleme in den Griff bekommen und die Verifizierung erhalten wird. Das kommt nächstes Jahr zu den bereits bestehenden Bedenken hinzu."

Auch bei Massenspeicher ist das Research-Haus skeptisch und sieht vor allem aufgrund der schwachen Endverbrauchernachfrage ein Überangebot. Die höhere Nachfrage aus dem KI-Bereich werde die Schwäche bei mobilen Endgeräten und PCs nicht vollständig kompensieren können.

Aktie schwach, auch UBS zeigte sich am Montag skeptisch

In einem von Nvidia abgesehen für Halbleiter-Aktien mäßigen Handelstag, der Branchenindex legte um 0,1 Prozent zu, verloren die Anteile von Micron knapp 2 Prozent an Wert. Anleger zeigten sich von den Bedenken von Hedgeye also durchaus beeindruckt.

Zusätzlich belastet wurde die Stimmung am Montag außerdem von einem weiteren kritischen Analystenkommentar. Auch die Schweizer Großbank UBS äußerte sich skeptisch gegenüber den Aussichten einiger Halbleiteraktien, darunter auch Micron.

Analyst Thomas O'Malley, der laut TipRanks als überdurchschnittlich zuverlässig gilt, schlägt in eine ähnliche Kerbe wie Hedgeye und sieht große Unsicherheiten bezüglich der Preisentwicklung bei NAND-Speicher.

Fazit: Auf diese Aktie sollten Anleger stattdessen setzen

Die Aktie von Speicherchiphersteller Micron hat sich sowohl gegenüber dem Jahreswechsel (+27,8 Prozent) als auch dem Stand vor 12 Monaten (+61,3 Prozent) stark verteuert. Zeitweise standen sogar noch deutlich höhere Kursgewinne zu Buche.

Mit Blick auf die weiteren Anstiegsmöglichkeiten zeigten sich zum Wochenauftakt jedoch gleich zwei Analysten skeptisch. Sie verwiesen auf ein mögliches Überangebot sowie eine schwache Preisentwicklung für Massenspeicher schon im kommenden Jahr.

Ob eine Short-Wette inmitten des anhaltenden Hypes um KI und ihre Profiteure wirklich eine gute Idee ist, sei dahingestellt. Wer sich als Anleger in der Speicherchipbranche engagieren möchte, sollte das aber nicht bei Micron, sondern bei SK Hynix tun – die Bewertung der Südkoreaner ist konkurrenzlos günstig, außerdem ist das Unternehmen Vorreiter beim von Nvidia stark nachgefragten HBM3E-Speicher.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp der Redaktion Alle hier vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.



*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Trader, die ihre Orderkosten gering halten wollen, sind bei SMARTBROKER+ gut aufgehoben: Alle hier vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.