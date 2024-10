Psoriasis-Erkrankung und Familie - Zusammenstehen für Unterstützung und Verständnis

STOCKHOLM, 22. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Jedes Jahr am 29. Oktober kommt die weltweite Gemeinschaft am Welt-Psoriasistag zusammen, um das Bewusstsein für die Krankheit zu schärfen und sich für Fortschritte im Kampf gegen die Schuppenflechte einzusetzen. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf den tiefgreifenden Auswirkungen der Psoriasis-Erkrankung auf die Familien, was durch das Thema „Psoriasis-Erkrankung und Familie" unterstrichen wird. Diese chronische Erkrankung ist eine schmerzhafte, lebenslange nichtübertragbare Krankheit (NCD), von der weltweit Millionen Menschen betroffen sind und die nicht nur das Leben der Betroffenen, sondern auch das ihrer Angehörigen beeinflusst.

Die Herausforderungen, die ein Leben mit Psoriasis mit sich bringt, gehen weit über Hautläsionen und Gelenkschmerzen hinaus; sie durchdringen das tägliche Leben und verändern die Familiendynamik. Die Patienten leiden sowohl unter körperlichen Symptomen als auch unter emotionalen Problemen wie Angstzuständen und Depressionen, die durch die soziale Stigmatisierung und die Komplexität der Behandlung noch verschlimmert werden. Als Antwort auf dieses Thema hat die IFPA einen wichtigen Bericht veröffentlicht: Inside Psoriatic Disease: Family, aus dem hervorgeht, dass etwa 90 % der Familien berichten, dass die Erkrankung eines Angehörigen ihre Lebensqualität erheblich beeinträchtigt.