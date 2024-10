Vollzeitbeschäftigte haben 2023 durchschnittlich 39,8 Wochenstunden gearbeitet

WIESBADEN (ots) -



- 2011 waren es noch 40,7 Arbeitsstunden pro Woche

- Durchschnittliche Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten dagegen gestiegen: von

18,2 auf 21,2 Wochenstunden

- Arbeitsproduktivität je Stunde hat im selben Zeitraum um 9,1 % zugenommen



Angesichts des steigenden Bedarfs an Fachkräften wird immer wieder über die

Ausweitung der Arbeitszeit diskutiert. In den letzten Jahren ist diese bei

Vollzeitbeschäftigten leicht zurückgegangen: von durchschnittlich 40,7

geleisteten Arbeitsstunden pro Woche im Jahr 2011 auf 39,8 Stunden im Jahr 2023.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis von Ergebnissen des

Mikrozensus weiter mitteilt, hat die geleistete Arbeitszeit von

Teilzeitbeschäftigten hingegen zugenommen: Diese arbeiteten im Jahr 2023

durchschnittlich 21,2 Wochenstunden und damit mehr als 2011 mit 18,2 Stunden.

Wegen dieser gegenläufigen Entwicklung hat sich die von allen abhängig

Beschäftigten im Schnitt geleistete Wochenarbeitszeit im selben Zeitraum wenig

verändert: Sie ging von 34,6 Stunden im Jahr 2011 auf 34,1 Stunden im Jahr 2023

zurück.





Der leichte Rückgang der Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten zeigt sich beiMännern und Frauen gleichermaßen: Die geleisteten Wochenstunden gingen gegenüber2011 um 2,1 % beziehungsweise 2,0 % zurück. Männer arbeiteten im vergangenenJahr im Schnitt 40,3 Wochenstunden, Frauen 39,0. Auch die geleistete Stundenzahlin Teilzeit nahm unabhängig vom Geschlecht der Beschäftigten seit 2011 zu. BeiMännern fiel der Anstieg mit 20,0 % auf zuletzt 19,5 Stunden aber etwasdeutlicher aus als bei Frauen (+16,6 % auf 21,7 Stunden).Teilzeitquote wächst ebenfallsNicht allein die Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten ist gestiegen, sondernauch ihr Anteil an allen Beschäftigten. Arbeiteten 2011 noch 27,2 % derArbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hierzulande in Teilzeit, waren es 2023bereits 30,9 %. Teilzeitbeschäftigte zu motivieren, mehr zu arbeiten, stellteine Möglichkeit dar, zusätzliches Potenzial am Arbeitsmarkt zu erschließen.Gleichzeitig kann eine Teilzeitbeschäftigung die Aufnahme einer Beschäftigungerst ermöglichen, etwa weil auf diese Weise die Vereinbarkeit von Beruf undFamilie besser oder überhaupt gewährleistet werden kann.Sowohl Zahl der Voll- als auch der Teilzeitbeschäftigten nimmt zuDie steigende Teilzeitquote bei gleichzeitig wachsender Zahl von Erwerbstätigenkönnte ein Zeichen dafür sein, dass Vollzeit- durch Teilzeitstellen ersetztwerden. Tatsächlich hat aber sowohl die Zahl der Vollzeit- als auch die derTeilzeitbeschäftigten zugenommen: 2023 arbeiteten gut 17,7 Millionen Männer undknapp 9,5 Millionen Frauen in Vollzeit und damit zusammen 2,2 Millionen mehr als