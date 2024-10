Kapitalmarkt-Zinsen explodieren - killen sie die Rally der Aktienmärkte?

Die Kapitalmarkt-Zinsen steigen immer weiter, damit wird Geld immer teurer - wann killt das die Rally der Aktienmärkte? Gestern hat eine einzige Aktie die Dinge besser aussehen lassen, als sie faktisch waren: Nvidia. Ohne Nvidia wäre der S&P 500 um -1% gefallen (statt nur um -0,18%) - 85% aller S&P 500-Aktien waren gestern im Minus, so viele wie seit dem Tief Anfang August nicht mehr (5.August). Die Aktienmärkte reagieren also durchaus auf die steigenden Renditen! Faktisch zeigen die steigenden Kapitalmarkt-Zinsen einerseits der US-Notenbank Fed den Stinkefinger - die 0,5%-Zinssenkung im September war offenkundig politisch motiviert und daher geldpolitisch ein Fehler. Andererseits sind sie auch ein Stop-Schild für die Schuldenorgie in den USA, die sowohl unter Trump als auch unter Harris nicht weniger extrem werden dürfte..

1. Fed will Zinsen weiter senken – Die Märkte tun das Gegenteil

2. Robert Habeck lebt in einer Traumwelt

