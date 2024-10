Erneut Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag erneut nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,22 Prozent auf 132,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,31 Prozent.

Die Anleihen knüpften so an ihre kräftigen Vortagsverluste an. Deutliche Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die Europäische Zentralbank (EZB) würden zunehmend hinterfragt, erklärte Commerzbank-Analyst Christoph Rieger die Abschläge. Die Markterwartungen würden aber trotz der jüngsten Korrektur an den Märkten immer noch eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im Dezember um 0,50 Prozentpunkte einpreisen.

Die EZB hatte in der vergangenen Woche den Leitzins um 0,25 Punkte gesenkt. Es war die dritte Senkung seit der Inflationswelle. Im Dezember wird eine erneute Zinssenkung erwartet. Eine Mehrheit der Ökonomen erwartet erneut eine Zinssenkung in diesem Ausmaß. Im Tagesverlauf werden sich eine Reihe von EZB-Vertretern zur Geldpolitik äußeren. Darunter auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Wichtige Konjunkturdaten stehen weder in der Eurozone noch in den USA auf dem Kalender./jsl/jkr/jha/