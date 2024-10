Mit der A&M Unternehmerberatung zu mehr Umsatz für Handwerksbetriebe (FOTO)

Hannover (ots) - Ob durch den akuten Fachkräftemangel oder die sinkenden

Auftragszahlen: Das Handwerk steht derzeit vor großen Herausforderungen. Genau

dabei steht ihnen Alexander Thieme zur Seite: Mit der A&M Unternehmerberatung

GmbH unterstützen er und sein Team Handwerksunternehmen mit erprobten Strategien

bei der Gewinnung von Kunden und Mitarbeitern. Wie Handwerksbetriebe mithilfe

der A&M Unternehmerberatung ihren Umsatz steigern können, erfahren Sie hier.



Das Handwerk hat es nicht leicht: Nicht nur setzt der anhaltende

Fachkräftemangel die Branche weiterhin unter Druck, auch die einst starke

Auftragslage der vergangenen Jahre wird immer dünner. Fehlen allerdings

regelmäßige Aufträge, fällt es Handwerksunternehmen schwer, sich dauerhaft am

Markt zu halten. Dennoch haben zahlreiche Betriebe den Ernst der Lage noch nicht

erkannt: Sie klammern sich an alte Aufträge und glauben, so ihre Existenz

sichern zu können - ein Trugschluss. "Handwerksbetriebe, die lediglich auf

Besserung hoffen, aber nicht aktiv werden, werden es schon bald schwer haben,

überhaupt Aufträge zu generieren", erklärt Alexander Thieme von der A&M.







steigern", fährt der Experte fort. "Dabei geht es nicht nur darum, mehr Aufträge

zu generieren. Vielmehr kommt es oft vor allem darauf an, besser bezahlte

Aufträge zu gewinnen." Alexander Thieme weiß, wovon er spricht: Mit seinem Team

der A&M unterstützt er Fachfirmen aus dem Handwerk und der Industrie dabei,

Neukunden und neue Mitarbeiter zu gewinnen. Er weiß daher aus Erfahrung, welche

Maßnahmen Handwerksbetriebe ergreifen müssen, um der aktuellen Auftragsflaute zu

begegnen. Worauf es wirklich ankommt und wie Handwerksbetriebe ihren Umsatz

messbar steigern können, hat Alexander Thieme im Folgenden zusammengefasst.



1. Zielgruppenspezifische Ansprache



Wenn es um das Thema Umsatzsteigerung geht, heißt das nicht zwangsläufig, dass

ausschließlich mehr Aufträge generiert werden müssen - viel wichtiger ist es,

gute Aufträge zu gewinnen. In der Praxis bedeutet das, nicht das Terrassendach

für 5.000 Euro zu bauen, sondern das für 15.000 Euro - in Summe müssen

Handwerksbetriebe also nicht einmal mehr arbeiten, sondern einfach smarter

vorgehen, um bessere Aufträge zu akquirieren. Dazu gilt es, die Zielgruppe

präzise vorzufiltern, um genau die Menschen zu erreichen, die bereit sind, mehr

für eine gewisse Leistung auszugeben. Handwerksbetriebe müssen also genau

wissen, welche Kunden dazu bereit sind, in Qualität zu investieren, statt nur

auf den Preis zu schauen. Das bedeutet, dass sie sich aktiv mit den Wünschen und

Bedürfnissen potenzieller Kunden auseinandersetzen müssen. Hier kommen moderne Seite 2 ► Seite 1 von 2



