Nur 3 Prozent Rendite bei US-Aktien in den nächsten 10 Jahren, warnen Goldmänner

Der S&P 500 werde in den nächsten zehn Jahren eine minimale Rendite abwerfen, die weit hinter den boomenden Gewinnen des letzten Jahrzehnts zurückbleibt, prognostiziert das Aktienstrategieteam von Goldman Sachs und verweist dabei auf die derzeit hohe Konzentration auf nur wenige Aktien und eine hohe Ausgangsbewertung.

Der breite Marktindex werde demnach in den nächsten 10 Jahren eine annualisierte nominale Gesamtrendite von nur 3 Prozent erzielen, so das Team unter der Leitung von David Kostin. Der S&P 500 erzielte in den letzten 10 Jahren eine jährliche Rendite von 13 Prozent und lag damit über dem langfristigen Durchschnitt von 11 Prozent, so die Goldman-Analysten weiter.