(K)ein Grund zum Feiern

Zur Erinnerung: Am 13. Oktober 2022 markierte der S&P 500 sein Tief in der kräftigen Korrektur, die Anfang Januar 2021 begonnen hatte und in der er mehr als 20 % verlor. (Damit ist das formale Kriterium für einen Bärenmarkt erfüllt, aber aufgrund der relativ kurzen Dauer spreche ich lieber von einer Korrektur.)

Mitte Oktober gab es ein kleines Jubiläum: Am 13.10. jährte sich zum zweiten Mal der Tag, an dem die aktuelle Rally begann.

Inzwischen hat er wieder neue Hochs erreicht und mehr als 68 % zugelegt. Damit läuft – je nach Betrachtungsweise – der alte oder ein neuer Bullenmarkt.

Meist verschwenden die Anleger keinen Gedanken an das, was war. Wozu auch? Die Börse handelt die Zukunft – was schert uns da die Vergangenheit? Zudem sind wir heute in einer völlig anderen Situation: Die Kurse steigen, erreichen neue Hochs. Da hilft es doch niemandem, sich mit den Sorgen von damals zu beschäftigen!

Warum „Börsen-Dinos“ Experten für die Börsen-Zukunft sind

Ja und nein. Weil die Börse zukunftsorientiert ist, werfen die Börsianer nur selten einen Blick zurück. Aber diese „Geschichtsvergessenheit“ ist fatal, weil die gleichen Fehler immer wieder gemacht werden. Hinzu kommt, dass das Investmentgeschäft ein sehr schnelllebiges ist:

Die personelle Fluktuation ist hoch, immer neue Generationen von Analysten, Tradern und Fondsmanagern drängen nach – die alle die Erfahrungen der „Alten“ nochmals neu und selbst sammeln müssen. Und bevor sie diese Erfahrungen sinnvoll nutzen können, sind sie meist schon wieder weg.

Das erklärt, warum „Börsen-Dinosaurier“, wie Sir John Templeton, André Kostolany, Warren Buffett oder Jens Erhardt stets gefragte Gesprächspartner waren bzw. sind: Sie haben zumindest ihre persönlichen Erfahrungen zu Rezessionen, Inflation, diversen Blasen, Marktturbulenzen und Crashs, auf die sie zurückgreifen können.

Das steckt alles in einer Börsenweisheit!

Es ist daher kein Wunder, dass bekannt Börsenbonmots von diesen und anderen Altmeistern der Börse stammen. Diese Weisheiten sind sozusagen das Destillat ihrer Börsenerfahrung. Zum Beispiel Sir Templetons Ausspruch „Bullenmärkte werden im Pessimismus geboren, wachsen an Zweifeln, reifen im Optimismus und sterben in der Euphorie.“

