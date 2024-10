ASML schockt Anleger mit Q3-Ergebnis

Der weltweit führende Anbieter von Lithografie-Systemen für die Halbleiterindustrie, ASML (NL0010273215), veröffentlichte am vergangenen Dienstag seine Q3-Ergebnisse: Zwar erwirtschaftete man bei einem Umsatz von 7,5 Mrd. Euro einen Gewinn von 2,1 Mrd. Euro und übertraf damit die Analystenschätzungen, allerdings kündigte CEO Fouquet für 2025 einen Umsatz zwischen 30 und 35 Mrd. Euro an. Damit sollen sich die Erlöse nur an der unteren Hälfte der Spanne bewegen, die man auf Investorentagen 2022 angekündigt hatte. Die Aktie sackte in den folgenden Tagen über 20 Prozent ab; Wer auf dem aktuellen Niveau den defensiven Einstieg sucht, kann mit den richtig ausgewählten Zertifikaten attraktive Seitwärtsrenditen erzielen.

Discount-Strategie mit 13 Prozent Puffer (März)