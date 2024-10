Kein Bunker der Hisbollah unter Klinik

Parker_Schnabel schrieb 18.10.24, 09:05

Russlands Auslandsvermögen "einzufrieren", die Zinserträge auf dieses Vermögen zu konfiszieren und Russland vom supranationalen Swift-System abzuhängen, das waren wohl die schwersten Fehler der USA und seiner Vasallen.



Ergebnis: Die BRICS koppeln sich vom Westen ab, sind so mächtig wie nie, haben die G7 schon vor einiger Zeit beim kaufkraftbereinigten BIP überholt und ziehen weiter davon.



Und am fatalsten für die USA: Diese aufstrebenden Länder trauen dem Dollar nicht mehr. Sie haben gesehen, dass die USA den Dollar als Waffe einsetzen und dass sie diese Waffe jederzeit auch gegen weitere unbequeme Staaten einsetzen werden.



Ohne die Macht des Dollars werden die USA ihre Vormachtstellung in der Welt verlieren. Und sie werden verlieren. Durch eine irrsinnige Verschuldung und den Missbrauch des Dollars als Waffe. Ich gönne es ihnen.



"Der Dollar ist unsere Währung, aber euer Problem."

(John Connally, US-Finanzminister unter US-Präsident Nixon)



Jetzt ist der Dollar das Problem der USA und des Westens. Und nicht mehr das Problem der Länder, die sich vom Dollar abgewendet und in Gold ungeschichtet haben.