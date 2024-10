Vermittler nehmen das Segment Erben und Schenken ins Visier / Liechtenstein Life Maklerbefragung (FOTO)

Schaan (ots) - Versicherungsmakler steigen verstärkt in das Segment Erbschaften

und Schenkungen ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung, die der

Versicherer Liechtenstein Life unter 422 Maklern durchgeführt hat. Im Rahmen der

Online-Umfrage "Erben und Schenken in Deutschland" wurden Versicherungsmakler im

zweiten Jahr in Folge zu Kenntnisstand, Chancen und Perspektiven in Bezug auf

langlaufende, fondsgebundene Lebensversicherungen zur intelligenten

Vermögensübertragung (Wholelife-Tarife) befragt. Die Ergebnisse zeigen: Die

Bekanntheit und Beliebtheit von Wholelife-Tarifen sind im Laufe der vergangenen

12 Monate deutlich gestiegen. Viele Makler beschäftigen sich auch für die eigene

Nachlassplanung mit den Policen.



- 37 % der Makler sind inzwischen im Bereich aktiv. Insgesamt 35,8 % haben sich

auch für die eigene Nachlassplanung mit den Policen beschäftigt.

- 72,3 % halten das Potenzial des Segments "Erben und Schenken" für Makler und

Berater allgemein für sehr hoch oder hoch.

- 85 % sehen in diesem Geschäftssegment enorme Profilierungsmöglichkeiten für

Makler und Berater beim Kunden.







durchgeführt.



Die Marktbekanntheit von Generationenversicherungen bzw. Wholelife-Tarifen zum

Erben und Schenken ist in den vergangenen 12 Monaten gestiegen. 62,3 % der

Makler ist bekannt, dass diese Tarife eine erbschaftssteuerfreie

Vermögensübertragung ermöglichen. Zum Vergleich: 2023 wussten dies nur 56,2 %.



Mehr Makler sind in dem Segment aktiv. Bereits 37 % der befragten Makler sind in

der Beratung und Vermittlung der fondsgebundenen Lebensversicherungen zur

Vermögensübertragung und Nachlassplanung tätig. Im Jahr 2023 waren es 33,6 %.



Profilierungsmöglichkeiten beim Kunden gewinnen an Bedeutung. Rund 85 % aller

Befragten erwarten, dass Makler und Berater beim Kunden mit einer kompetenten

Beratung bei der intelligenten Vermögensübertragung / Nachlassplanung an Profil

gewinnen können (Antwortoptionen "Ja, auf jeden Fall" und "Eher ja"). Im Jahr

2023 waren es 81,5 %, die dies erwartet haben.



Mehr Makler bewerten die Geschäftsaussichten als vielversprechend. Heute halten

51,9 % das Potenzial des Segments "Erben und Schenken" für ihr persönliches

Geschäft für sehr hoch oder eher hoch. In 2023 waren es 48,5 %. Auch wenn es um

das Potenzial für Versicherungsmakler und Berater allgemein geht, sind die

Befragten optimistischer als noch vor einem Jahr. Derzeit bewerten 72,3 % die

Aussichten als sehr oder eher hoch. Vor einem Jahr waren es 65,8 %.



Wholelife-Tarife gewinnen auch für die eigene Nachlassplanung der Makler an



