neuer PEUGEOT E-408 (FOTO)

Rüsselsheim am Main (ots) - Ab sofort sind die Bestellsysteme für den neuen

PEUGEOT E-408 (Energieverbrauch 15,3 kWh/100 km; CO2-Emission 0 g/km;

CO2-Klasse: A.(1)) geöffnet. Mit der vollelektrischen Variante des PEUGEOT 408

vervollständigt PEUGEOT sein Elektro-Angebot. Sie überzeugt durch 100 Prozent

elektrischen Fahrspaß und einer Reichweite von bis zu 453 km(1) nach WLTP

kombiniert. Die umfangreiche Ausstattung und modernen Fahrerassistenzsysteme

sorgen für Komfort und Sicherheit. Der neue PEUGEOT E-408 ist in der

Ausstattungsvariante Allure ab 46.600 Euro UVP bestellbar.



Hochwertiges Design, großzügiges Platzangebot





Der neue PEUGEOT E-408 besticht durch seine dynamische Linienführung, die eineerhöhte Fahrposition bietet, und sein bis ins kleinste Detail ausgefeilteshochwertiges Design.Die Farbgebung des Kühlergrills des PEUGEOT E-408 lässt ihn mit der Form desStoßfängers verschmelzen, an der Front ermöglicht die LED-Technologie sehrschmale, wirkungsvolle Scheinwerfer. Mit einer Gesamtlänge von 4,69 m und einerBreite von 1,85 m (bei eingeklappten Spiegeln) nutzt der PEUGEOT E-408 dieMulti-Energie-Plattform E-EMP2 (Efficient Modular Platform), die sich durcheinen Radstand von 2,79 m auszeichnet. Mit seiner breiten Radspur - 1,59 m vorneund 1,60 m hinten - liegt der PEUGEOT E-408 fest auf der Straße. Dank dergeringen Höhe von 1,49 m bietet der PEUGEOT E-408 ein schlankes und sportlichesProfil, was die Aerodynamik verbessert.Das Kofferraumvolumen des neuen PEUGEOT E-408 ist besonders großzügig und bietet471 Liter Ladekapazität, bei umgeklappter Rücksitzbank 1.545 Liter.Umfangreiche Ausstattung und moderne FahrerassistenzsystemeAn Bord des neuen PEUGEOT E-408 sorgen die zahlreichen Fahrerassistenzsystemefür Sicherheit und Komfort beim Fahren. Diese greifen auf Informationen von fünfKameras und drei Radargeräten zu und umfassen unter anderem den adaptivenGeschwindigkeitsregler ACC mit STOP&GO-Funktion und einstellbarerAbstandsregelung zwischen den Fahrzeugen, Active Safety Brake Plus mitFrontkollisionswarner und einen aktiven Spurhalteassistent mit Lenkeingriff.Einige der Systeme sind aus höheren Fahrzeug-Segmenten übernommen.Der neue PEUGEOT E-408 ist umfangreich ausgestattet und in zwei Variantenerhältlich: Allure und GT .Der PEUGEOT E-408 Allure ist unter anderem serienmäßig ausgestattet mitEco-LED-Scheinwerfer, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen (48,3 cm), PEUGEOT i-Cockpit®mit anpassbarem digitalem 10-Zoll-Kombiinstrument (25,4 cm), Connected