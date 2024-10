Marko Verkic von der PRIMODEUS Immobilien GmbH verrät, welche Stadt den lukrativeren Immobilienmarkt bietet (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt am Main (ots) - Steigende Immobilienpreise und ein intensiverWettbewerb auf internationalen Märkten zwingen viele Immobilieninvestoren, aberauch private Käufer dazu, sich mit neuen Kauf- und Anlagemöglichkeiten zubeschäftigen - gerade in Zeiten, in denen traditionelle Standorte anAttraktivität verlieren. Dabei immer im Gespräch: Dubai und Miami. Doch wasspricht für oder gegen die beiden Metropolen?Sowohl Immobilieninvestoren als auch private Käufer sehen sich aktuell einemzunehmend komplexen Marktumfeld gegenüber: Traditionelle Standorte verlieren anReiz, während die Nachfrage in neuen Regionen steigt - begleitet von rasantwachsenden Preisen und starkem Wettbewerb. Wer also vergleichsweise günstigkaufen und gegebenenfalls profitabel wirtschaften will, sucht daher nachlukrativen Alternativen, die sowohl Stabilität als auch Wachstumspotenzialbieten. Vor diesem Hintergrund rücken Städte wie Dubai und Miami zunehmend inden Fokus: Während die Wüstenmetropole in den Vereinigten Arabischen Emiratenhäufig mit luxuriösen Projekten lockt, birgt sie aufgrund ihrer extremenUmweltbedingungen und begrenzten Ressourcen auch Risiken. Miami hingegenprofitiert von einem dynamischen Wirtschaftswachstum, hoher Bauqualität undeiner offenen Geschäftskultur. "Dubai mag durchaus noch immer einen hohenStellenwert genießen - aber auch dort ist nicht alles Gold , was glänzt", betontMarko Verkic, Geschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH."Natürlich boomt das Geschäft in Dubai weiterhin, allerdings ist dort nur Wüste:Man kann also immer nur weiterbauen, während die Immobilienwerte vor allem durchVerknappung steigen - gerade für Immobilieninvestments ein eher nachteiligerUmstand", fügt er hinzu. "Wer also in einem idealen Umfeld profitabelwirtschaften oder für private Zwecke kaufen will, sollte seinen Blick aucheinmal in die andere Richtung wenden: beispielsweise nach Miami." AlsGeschäftsführer der PRIMODEUS Immobilien GmbH verfügt Marko Verkic überumfassende Erfahrung im Luxusimmobilienmarkt. Seine intensive Marktbeobachtung -darunter vier Besuche der Miami-Region innerhalb von zwei Jahren - sowie seinfundiertes Wissen über lokale Markttrends machen ihn zu einem gefragtenAnsprechpartner in diesem Bereich. Was insbesondere Miami seiner Einschätzungnach auszeichnet und für Immobiliengeschäfte reizvoll macht, erfahren Sie hier.Wirtschaftliche Lage in Miami: Was die Stadt für Immobiliengeschäfte so spannendmachtMiami erlebt derzeit einen wirtschaftlichen Aufschwung, was mittlerweile auchimmer mehr große Unternehmen in die Metropole zieht und damit vieleArbeitsplätze schafft - außerdem profitieren Arbeitnehmer in Miami,