Finalisten kommen aus Deutschland und Südtirol

Sie waren es, die die Aufgaben mit höchster Qualität und bestem Geschmackerfüllen konnten: ein eigenständiges Dessert mit Original Beans Schokolade, KOAFlakes und Boiron Weißer Pfirsich Püree, ein Petit Four mit Darbo MarilleFruchtfüllung und Wildkräuter von Keltenhof, Gewürze von Spice! und alsÜberraschungs-Aufgabe eine Eigeninterpretation des klassischen Bienenstichs."Ziel unseres Wettbewerbs ist das Fördern der Patisserie-Talente mit Fokus aufHandwerk, Qualität und Nachhaltigkeit", sagt Michael Pöcheim-Pech, Herausgeberdes Kulinarik- und Weinmagazins KALK&KEGEL. Auch der Jury-Vorsitzende Jan Eggers(Gault&Millau Patissier 2024, Zur Goldenen Birn in Graz) lobte die Teilnehmer:"Sie alle stehen am Anfang großer Karrieren, schon jetzt sind ganz klareHandschriften und hohe Kreativität zu erkennen."Das Finale von "Compote Complot" findet am 10. November auf der Hauptbühne des"Alles für den Gast"-Messe in Salzburg statt. Am 9. und 11. November gibt esdazu auch spannende Masterclasses rund um die Patisserie zu sehen - natürlichmit zahlreichen Kostproben.Die Jury für das Finale von "Compote Complot" besteht aus den aktuellen Größender deutschsprachigen Patisserie: Julia A. Leitner (CODA, Berlin - Nr. 62World's Best Restaurants), Kay Baumgardt (Gault&Millau Schweiz Patissier desJahres 2020 - Gourmetrestaurant Mamesa, Burgeis), Thomas Scheiblhofer(Gault&Millau Österreich Patissier des Jahres 2016 - TIAN, Wien), Sabrina Schanz(Gault&Millau Deutschland Patissière des Jahres 2015 - Original Beans), IanBaker (Patissier des Jahres Schlemmer Atlas - Vier Jahreszeiten Kempinski,München), Matthias Mittermeier (Executive Pastry Chef Pfersich Trendforum,Neu-Ulm) sowie Jury-Sprecher Jan Eggers (Gault&Millau Österreich Patissier desJahres 2024 - Zur Goldenen Birn, Graz & Doux Heros).